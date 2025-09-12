Погода в Одессе 11 сентября - прогноз температуры и моря - прогноз температуры и моря

Люди на пляже. Фото: Новости.LIVE

Сегодня, 11 сентября, погода в Одессе будет несколько прохладнее чем вчера, однако осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха прогреется до +23 °C. Однако море до сих пор будет теплым. В области прогнозируется дождь и гроза.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Завтра в Одессе прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Температура воздуха днем поднимется +21...+23 °C, ночью +16...+18 °C.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется переменная облачность. Днем на юге обещают дождь и грозу. Температура воздуха будет достигать +20...+25 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот

Какая температура морской воды

Море до сих пор остается теплым. Его температура будет достигать +21...+22 °C. Купаться сегодня будет комфортно. А горожане и гости смогут еще насладиться купальным сезоном.

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, мы писали, что синоптик Диденко дала прогноз погоды по Украине на сегодня. Также мы писали о том, в каких регионах ожидаются дожди.