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Останній теплі дні року: яка температура Чорного моря сьогодні

11 вересня 2023 04:58
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Анна Мурадова
Редактор
Температура моря сьогодні — Чорне море 19 серпня
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Температура Чорного моря в Одесі з кожним днем стрімко йде на спад, проте досі залишається теплою. Радимо скористатися нагодою та відвідати море в останні теплі дні року. 

Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 11 вересня.

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Температура Чорного моря

Сьогодні температура води в Одесі становить 23.9°C. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в жаркий день. Даний температурний діапазон визнаний найоптимальнішим для тривалого купання. У будь-якому випадку важлива і загальна погода. Так, температура повітря водночас досягне 19°C.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Температура води сьогодні трохи вище, ніж в середньому в цей день в останні роки. Її значення зросло за останній тиждень, але впало в порівнянні з 20-денний давністю. Рівно рік тому в цей день температура води в цьому місці була 22°C. 

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля тимчасово окупованого Криму. Вода біля Ялти, Євпаторії, Залізного порту прогрілася до +25°С. 

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Ми повідомляли, що цього року світ постраждав від аномальної спеки, що вирувала влітку. За даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, літо 2023 побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.

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