Температура моря сегодня – Черное море 19 августа

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Температура Черного моря в Одессе с каждым днем стремительно идет на убыль, однако до сих пор остается теплой. Советуем воспользоваться случаем и посетить море в последние теплые дни года.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 11 сентября.

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Температура Черного моря

В настоящее время температура воды в Одессе составляет 23.9°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан оптимальным для продолжительного купания. В любом случае важна и общая погода. Да, температура воздуха одновременно достигнет 19°C.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Температура воды сегодня чуть-чуть выше, чем в среднем в этот день в последние годы. Ее значение возросло за последнюю неделю, но упало по сравнению с 20-дневной давностью. Ровно год назад в этот день температура воды была 22°C.

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле временно оккупированного Крыма. Вода у Ялты, Евпатории, Железного порта прогрелась до +25°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Мы сообщали, что в этом году мир пострадал от аномальной жары, бурлившей летом. По данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 года побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.