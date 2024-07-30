Каракурт на Одещині: що робити, якщо вкусив павук

Отруйні павуки активізувались на Одещині — що робити у разі укусу
В останній час на Одещині спостерігається збільшення кількості павуків, серед яких є й отруйні види. З огляду на це, варто знати основні заходи безпеки при укусах, щоб запобігти серйозним наслідкам.
Рекомендації щодо дій у разі укусу надали в Службі охорони праці України.
Як розпізнати укус павука
Укус павука нагадує укол тоненькою голкою, тому люди доволі часто його не помічають. За деякий час на місці укусу утворюється невелика біла пляма з рожевими або червоними краями. Пізніше з’являються подальші симптоми укусу — болі в м’язах, почервоніння обличчя з можливим його набряком.
Домедична допомога
- По можливості запам'ятайте або сфотографуйте павука — це допоможе медикам ідентифікувати вид і вибрати правильне лікування.
- Рясно промийте уражену ділянку дезінфікувальним засобом, забинтуйте рану або наклейте на неї пластир;
- знерухомте уражену руку або ногу та накладіть жгут вище місця укусу;
- накладіть на уражену ділянку холодний компрес;
- випийте антигістамінний засіб.
Людина, яку вкусив павук, має пити велику кількість води, аби швидше вивести отруту з організму. Якщо ж потерпілого турбують слабо виражені симптоми, можна випити таблетку ацетамінофену або аспірину. Після того, як провели невідкладні заходи, обов’язково зверніться за професійною меддопомогою.
Каракурт на Одещині
Днями в Болграді на Одещині зафіксували перший випадок укусу отруйного павука каракурта. Потерпілого доставили до місцевої лікарні у стані середньої тяжкості, де розповіли, що сироватки, яка могла б допомогти, в Україні немає.
Нагадаємо, що в Одесі помітно зросла кількість водяних вужів, які стали частими гостями на вулицях міста. Ці неотруйні змії зазвичай живуть у водоймах, проте під час спеки вони можуть шукати прохолоду в незвичних місцях. Тому в Одеському зоопарку надали інструкції, як себе правильно поводити з цими плазунами.
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