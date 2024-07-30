Каракурт на Одещині: що робити, якщо вкусив павук

Павук каракурт на гілці. Фото: depositphotos.com

В останній час на Одещині спостерігається збільшення кількості павуків, серед яких є й отруйні види. З огляду на це, варто знати основні заходи безпеки при укусах, щоб запобігти серйозним наслідкам.

Рекомендації щодо дій у разі укусу надали в Службі охорони праці України.

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Як розпізнати укус павука

Укус павука нагадує укол тоненькою голкою, тому люди доволі часто його не помічають. За деякий час на місці укусу утворюється невелика біла пляма з рожевими або червоними краями. Пізніше з’являються подальші симптоми укусу — болі в м’язах, почервоніння обличчя з можливим його набряком.

Домедична допомога

По можливості запам'ятайте або сфотографуйте павука — це допоможе медикам ідентифікувати вид і вибрати правильне лікування.

Рясно промийте уражену ділянку дезінфікувальним засобом, забинтуйте рану або наклейте на неї пластир;

знерухомте уражену руку або ногу та накладіть жгут вище місця укусу;

накладіть на уражену ділянку холодний компрес;

випийте антигістамінний засіб.

Людина, яку вкусив павук, має пити велику кількість води, аби швидше вивести отруту з організму. Якщо ж потерпілого турбують слабо виражені симптоми, можна випити таблетку ацетамінофену або аспірину. Після того, як провели невідкладні заходи, обов’язково зверніться за професійною меддопомогою.

Каракурт на Одещині

Днями в Болграді на Одещині зафіксували перший випадок укусу отруйного павука каракурта. Потерпілого доставили до місцевої лікарні у стані середньої тяжкості, де розповіли, що сироватки, яка могла б допомогти, в Україні немає.

Нагадаємо, що в Одесі помітно зросла кількість водяних вужів, які стали частими гостями на вулицях міста. Ці неотруйні змії зазвичай живуть у водоймах, проте під час спеки вони можуть шукати прохолоду в незвичних місцях. Тому в Одеському зоопарку надали інструкції, як себе правильно поводити з цими плазунами.