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Ядовитые пауки активизировались в Одесской области — что делать в случае укуса

30 июля 2024 17:39
Верзилова Єлизавета - редактор
Каракурт в Одесской области: что делать, если укусил паук
Паук каракурт на ветке. Фото: depositphotos.com
Верзилова Єлизавета - редактор

В последнее время в Одесской области наблюдается увеличение количества пауков, среди которых есть и ядовитые виды. Учитывая это, следует знать основные меры безопасности при укусах, чтобы предотвратить серьезные последствия.

Рекомендации по действиям в случае укуса были предоставлены в Службе охраны труда Украины.

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Как распознать укус паука

Укус паука напоминает укол тоненькой иглой, поэтому люди часто его не замечают. Через некоторое время на месте укуса образуется небольшое белое пятно с розовыми или красными краями. Позже появляются дальнейшие симптомы укуса — боли в мышцах, покраснение лица с возможным его отеком.

Домедицинская помощь

  • По возможности запомните или сфотографируйте паука — это поможет медикам идентифицировать вид и выбрать правильное лечение.
  • Обильно промойте пораженный участок дезинфицирующим средством. забинтуйте рану или наклейте на нее пластырь;
  • обездвижьте пораженную руку или ногу и наложите жгут выше места укуса;
  • наложите на пораженный участок холодный компресс;
  • выпейте антигистаминное средство.

Человек, укушенный паук, должен пить большое количество воды , чтобы быстрее вывести яд из организма. Если же пострадавшего беспокоят слабо выраженные симптомы, можно выпить таблетку ацетаминофена или аспирина  После того, как провели неотложные мероприятия, обязательно обратитесь за профессиональной медпомощью.

Каракурт в Одесской области

На днях в Болграде в Одесской области зафиксировали первый случай укуса ядовитого паука каракурта. Пострадавшего доставили в местную больницу в состоянии средней тяжести, где рассказали, что сыворотки, которая могла бы помочь, в Украине нет.

Напомним, что в Одессе заметно возросло количество водяных ужей, ставших частыми гостями на улицах города. Эти неядовитые змеи обычно обитают в водоемах, однако во время жары они могут искать прохладу в необычных местах. Поэтому в Одесском зоопарке дали инструкции, как себя правильно вести с этими пресмыкающимися.

Одесса здоровье отравление пауки Одесская область Новости Одессы безопасность яд

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