Правила поведінки зі зміями на вулицях Одеси: рекомендації зоопарка

Змія на камені. Ілюстративне фото: Holger Krisp

З настанням спекотного сезону в Одесі помітно зросла кількість водяних вужів, які стали частими гостями на вулицях міста. Ці неотруйні змії зазвичай живуть у водоймах, проте під час спеки вони можуть шукати прохолоду в незвичних місцях.

Рекомендації, як правильно поводитися з вужами, випустив Одеський зоопарк.

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Водяний вуж широко поширений на території нашого регіону, окраси його у природі зустрічаються різні: чорний, плямистий та зеленуватий. Однак на відміну від гадюк, з якими вужиків часто плутають, вони не мають жовтих вушок.

"Вони дуже полюбляють воду, добре плавають та пірнають. Полюют на рибу та на жаб. Та на суші вужі дуже стримані, чомусь їх називають гадюками — приймають за гадюк і бояться. Але це зовсім безпечна тваринка", — розповідає директор зоопарку Ігор Біляков.

Серпентолог додав, що цей вид плазунів навіть не вміє кусатися. Саме тому водяний вуж є зовсім безпечний для людей.

"Треба ставитись до цих змій, як до наших друзів. Це наше національне надбання. Кожна тварина, яка складає фауну України,, — наш національний скарб", — наголосив він.

Основні правила поводження з водяними вужами

Не панікуйте, адже водяні вужі не становлять загрози для людей. Вони не отруйні та зазвичай уникають контактів з людьми;

не робіть різких рухів, аби не стресувати та не лякати плазуна;

забезпечте вихід для змії;

якщо боїтесь вужів, то краще зателефонуйте до фахівців.

Нагадаємо, що в Одесі побільшало жовточеревого полоза, який занесений до Червоної книги. Експерти закликають поводитися обережно у разі виявлення плазуна, адже цей вид може бути досить агресивним.

Раніше ми писали, що в Одесі вже був випадок, коли мешканці багатоповерхівки у Малиновському районі помітили змію та одразу звернулись до керівництва Одеського зоопарку. Це виявилась неотруйна рептилія, що водиться у регіоні — її випустили у дику природу.