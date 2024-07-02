Правила поведения со змеями на улицах Одессы: рекомендации зоопарка

Змея на камне. Иллюстративное фото: Holger Krisp

С наступлением жаркого сезона в Одессе заметно возросло количество водяных ужей, ставших частыми гостями на улицах города. Эти неядовитые змеи обычно живут в водоемах, однако во время жары они могут искать прохладу в необычных местах.

Рекомендации, как правильно обращаться с ужами, выпустил Одесский зоопарк.

Читайте также:

Водный уж широко распространен на территории нашего региона, окрасы его в природе встречаются разные: черный, пятнистый и зеленоватый. Однако в отличие от гадюк, с которыми ужей часто путают, они не имеют желтых ушек.

"Они очень любят воду, хорошо плавают и ныряют. Охотятся на рыбу и на лягушек. Но на суше уже очень сдержанные, почему-то их называют гадюками — принимают за гадюк и боятся. Но это совсем безопасное животное ", — рассказывает директор зоопарка Игорь Биляков.

Серпентолог добавил, что этот вид пресмыкающихся даже не умеет кусаться. Именно поэтому водяной уж совершенно безопасен для людей.

"Нужно относиться к этим змеям, как к нашим друзьям. Это наше национальное достояние. Каждое животное, составляющее фауну Украины — наше национальное сокровище" , — подчеркнул он.

Основные правила обращения с водяными ужами

Не паникуйте, ведь водяные ужи не представляют угрозы для людей. Они не ядовиты и обычно избегают контактов с людьми;

не совершайте резких движений, чтобы не стрессировать и не пугать пресмыкающегося;

обеспечьте выход для змеи;

если боитесь уже, то лучше позвоните специалистам.

Напомним, что в Одессе стало больше желтобрюшного полоза, который занесен в Красную книгу. Эксперты призывают вести себя осторожно в случае обнаружения пресмыкающегося, ведь этот вид может быть достаточно агрессивным.

Ранее мы писали, что в Одессе уже был случай, когда жители многоэтажки в Малиновском районе заметили змею и обратились к руководству Одесского зоопарка. Это оказалась неядовитая рептилия, которая водится в регионе — ее выпустили в дикую природу.