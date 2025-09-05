Черемушки в Одесі: як змінились ціни восени

Люди купують овочі. Фото: Новини.LIVE

Продуктів на одеських ринках, як завжди, на початку осені багато. Прилавки ломляться від різноманітності, ось тільки ціни залишають бажати кращого. Деякі овочі все ж подешевшали, ціни на інші, навпаки, пішли вгору. Молочна продукція теж не стоїть на місці — ціна і тут зростає. А ось ціна на м'ясо поки що стабільна — але чи надовго?

Журналісти Новини.LIVE вирушили на базар "Черемушки", щоб перевірити, які ціни зараз пропонують продавці.

Фрукти та ягоди

У перші дні осені прилавки тримають баланс між "залишком літа" і новим урожаєм: кавуни з Овідіополя, дині, сливи, персики — поруч із партіями яблук і груш з Вінниці, Чернівців, Умані. Людей стало менше, але вибір лишається різноманітним, тож продавці коригують викладку й уважно стежать за попитом. Помітно, що частина позицій тримається, а частина рухається за сезоном і подорожчанням пального.

"Стало менше людей. З тим, що школа почалася, рух туди, дуже піднялася ціна. Стало дорожче, в тому році було менше, подешевше", — каже продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про ціни. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів та ягід:

Кавун (Овідіополь) — 25 грн/кг

Диня — 60 грн/кг

Яблука — 50–70 грн/кг

Груші — 60–70 грн/кг; груша "Парижанка" — 80 грн/кг

Виноград — 100–120 грн/кг

Персики — 100–120 грн/кг (менші — 100 грн/кг, більші — 120 грн/кг)

Слива — 40–80 грн/кг (є й 60 грн/кг)

Лохина — 280 грн/кг

Фрукти та ягоди на одеському базарі. Фото: Новини.LIVE

Овочі на ринку

Овочевий кошик виглядає по-осінньому практично: капуста "на борщ" і салатна, кабачок другої посадки, картопля й цибуля — базу доповнюють часник та гострі перці "під заправку". Частину позицій завозять дрібнішими партіями, але загалом цінники тримаються без різких стрибків. Продавці кажуть: найближчі тижні мають пройти спокійно, а далі вже дивитимуться на погоду і якість товару, що прийшов під осінь. Клімат цього року "рваний" — звідси й випадкові перебої.

"Мені здається, що поки що 2 місяці буде так плюс-мінус стабільно, а вже в кінці жовтня почнеться подорожчання. Клімат якийсь зовсім не такий: то жарко, то холодно, помідори погані та їх дуже мало", — каже продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана про підвищення цін. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочей:

Капуста борщова — 30 грн/кг;

Капуста салатна молода — 40 грн/кг

Кабачок молодий — 20 грн/кг

Морква — 30 грн/кг;

Буряк — 30 грн/кг

Цибуля — 20 грн/кг;

Цибуля домашня — 25 грн/кг;

Цибуля біла/червона — 60 грн/кг;

Цибуля ялтинська — 120 грн/кг

Картопля — 25 грн/кг

Часник український — 150 грн/кг

Огірки — 25–30 грн/кг

Перець місцевий "капі" — 100 грн/кг;

Помідори чері (уманські) — 150 грн/кг

Гострий перець — 10 грн/шт

Овочі на прилавках базару. Фото: Новини.LIVE

М’ясо на ринку

На м’ясі тримають упевнений асортимент: свинина домашня, курятина свіжого завезення. Кінець літа пройшов без стрибків, а продавці дивляться на закупівлю восени: якщо вона зросте, цінники підтягнуться слідом. Паралельно кажуть, що з вересня-жовтня попит у людей на м’ясо стає більшим — традиційний "осінній" перехід у харчуванні.

"До кінця місяця людей збільшиться як мінімум удвічі… Два місяці ціни однакові, що буде з приходом осені — може ще трохи підніметься, не можу сказати точно, це все від цін на закупки залежить", — каже продавчиня Лідія.

Продавчиня Лідія про ціни на м'ясо. Фото: Новини.LIVE

Вартість м'яса:

"Дарниця" (вирізка з гомілки) — 189 грн/кг;

Гомілка ціла — 80 грн/кг

Підчеревина свиняча — 179 грн/кг

Грудинка — 179 грн/кг; ребра — 199 грн/кг;

Свинина на кістці (лопатка з малою кісткою) — 165 грн/кг;

Окорок на кістці — 183 грн/кг

Лопатка свиняча без кістки — 199 грн/кг;

Окорок — 210 грн/кг;

Шия — 297 грн/кг;

Філе — 280 грн/кг

Куряче філе — 195 грн/кг;

Куряча четвертинка — 80 грн/кг

Стегно — 120 грн/кг;

Окорочок — 112 грн/кг;

Гомілка — 88 грн/кг

Курчатка охолоджені — 89 грн/кг

Індиче філе — 255 грн/кг;

Вартість м'яса на одеському базарі. Фото: Новини.LIVE

Зелень на ринку

Зелень тримає сезон і додає до кошика "свіжості": кріп, петрушка, кінза — поруч зі щавлем і шпинатом; для кухні — базилік (синій, лимонний, зелений), салатні мікси. Поза "зеленим" сегментом пропонують й імбир, цитрусові й авокадо "під чай" і заправки. Потік покупців збільшується вранці, коли батьки вже відвели дітей до школи, але загалом настрій спокійний. Продавці кажуть: восени зазвичай стає трохи дешевше, узимку — навпаки.

"Ціни не змінилися, такі, які влітку залишилися. Навпаки, вони ще щас подешевшують, тому що восени зелень трохи дешевше. Буде зниження, так, трошки. А взимку вже підніметься, бо буде імпорт", — каже продавець Антон.

Продавець Антон про ціни на зелень. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені:

Цибулька зелена — 15 грн/пучок

Кріп — 15 грн/пучок

Петрушка — 15 грн/пучок

Кінза — 15 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Шпинат — 25 грн/пучок

Базилік (синій, лимонний, зелений) — 25 грн/пучок;

М’ята — 30 грн/100 г

Листя селери — 20 грн/пучок;

Листя салату — 30 грн/пучок

Стебло селери — 120 грн/кг;

Грибочки — 120 грн/кг

Імбир — 300 грн/кг;

Авокадо — 100 грн/шт;

Лимон — 120 грн/кг;

Лайм — 250 грн/кг

Зелень на прилавку одеського базара. Фото: Новини.LIVE

Молочна продукція

Молочний асортимент змішаний: домашній сир різної жирності, бринза (овеча й коров’яча), сметана й вершки; окремо — яйця, домашня лапша та масло. Попит тримається рівно, але продавці кажуть: усе впирається в наявність свіжого молока — чим менше, тим дорожче. Після школи покупців більше не стало, темп радше "осінній".

"Як було літом, так і зараз, ціни змінилися: було дешевше, молока поменшало мало — стало дорожче, набагато дорожче. Далі все залежить від того, скільки буде молока. Узимку все дорожче, бо влітку пасуться, а взимку — лише на кормах", — каже продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про ціни на молочку. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочної продукції:

Творог "коричневий" — 250 грн,

Творог жирний — 200 грн,

Творог середній — 180 грн,

Творог знежирений — 100 грн

Бринза овеча — 280–300 грн,

Бринза коров’яча — 250 грн

Сметана — 140 грн,

Вершки — 300 / 350 / 400 грн,

Млинці — 250 грн,

Домашнє яйце — 70 грн

Лапша домашня — 320 грн,

Масло — 450–500 грн,

Сметана (банка) — 400 грн,

Молоко — 40 грн/л,

Молочна продукція на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Попри менший потік покупців і спекотні будні, "Черемушки" лишаються місцем, де відчувається справжнє життя Одеси. Тут сходяться кольори й аромати, тут жартують продавці й обмінюються новинами постійні відвідувачі. І навіть коли сезон змінюється, базар зберігає свою неповторну атмосферу — ту, заради якої сюди приходять не лише за покупками, а й за відчуттям міста.

