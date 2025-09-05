Черемушки в Одессе: как изменились цены осенью

Овощи, фрукты и мясо — цены в Одессе на начало осени
Продуктов на одесских рынках, как всегда, в начале осени много. Прилавки ломятся от разнообразия, однако цены оставляют желать лучшего. Некоторые овощи все же подешевели, цены на другие, наоборот, пошли вверх. Молочная продукция тоже не стоит на месте — стоимость и тут растет. А вот цена на мясо пока стабильна — но надолго ли?
Журналисты Новини.LIVE отправились на базар "Черемушки", чтобы проверить, какие цены сейчас предлагают продавцы.
Фрукты и ягоды
В первые дни осени прилавки держат баланс между "остатком лета" и новым урожаем: арбузы из Овидиополя, дыни, сливы, персики — рядом с партиями яблок и груш из Винницы, Черновцов, Умани. Людей стало меньше, но выбор остается разнообразным, поэтому продавцы корректируют выкладку и внимательно следят за спросом. Заметно, что часть позиций держится, а часть движется за сезоном и подорожанием топлива.
"Стало меньше людей. С тем, что школа началась, движение туда, очень поднялась цена. Стало дороже, в том году было меньше, подешевле", — говорит продавщица Елена.
Стоимость фруктов и ягод:
- Арбуз (Овидиополь) - 25 грн/кг
- Дыня - 60 грн/кг
- Яблоки - 50-70 грн/кг
- Груши - 60-70 грн/кг; груша "Парижанка" - 80 грн/кг
- Виноград - 100-120 грн/кг
- Персики - 100-120 грн/кг (меньшие - 100 грн/кг, большие - 120 грн/кг)
- Слива - 40-80 грн/кг (есть и 60 грн/кг)
- Голубика - 280 грн/кг
Овощи на рынке
Овощная корзина выглядит по-осеннему практично: капуста "на борщ" и салатная, кабачок второй посадки, картофель и лук — базу дополняют чеснок и острые перцы "под заправку". Часть позиций завозят более мелкими партиями, но в целом ценники держатся без резких скачков. Продавцы говорят: ближайшие недели должны пройти спокойно, а дальше уже будут смотреть на погоду и качество товара, пришедшего под осень. Климат в этом году "рваный" — отсюда и случайные перебои.
"Мне кажется, что пока что 2 месяца будет так плюс-минус стабильно, а уже в конце октября начнется подорожание. Климат какой-то совсем не такой: то жарко, то холодно, помидоры плохие и их очень мало", — говорит продавщица Светлана.
Стоимость овощей:
- Капуста борщевая - 30 грн/кг;
- Капуста салатная молодая - 40 грн/кг
- Кабачок молодой - 20 грн/кг
- Морковь - 30 грн/кг;
- Свекла - 30 грн/кг
- Лук репчатый - 20 грн/кг;
- Лук домашний - 25 грн/кг;
- Лук белый/красный - 60 грн/кг;
- Лук ялтинский - 120 грн/кг
- Картофель - 25 грн/кг
- Чеснок украинский - 150 грн/кг
- Огурцы - 25-30 грн/кг
- Перец местный "капи" - 100 грн/кг;
- Помидоры черри (уманские) - 150 грн/кг
- Острый перец - 10 грн/шт
Мясо на рынке
На мясе держат уверенный ассортимент: свинина домашняя, курятина свежего завоза. Конец лета прошел без скачков, а продавцы смотрят на закупку осенью: если она вырастет, ценники подтянутся следом. Параллельно говорят, что с сентября-октября спрос людей на мясо становится больше — традиционный "осенний" переход в питании.
"До конца месяца людей увеличится как минимум вдвое... Два месяца цены одинаковые, что будет с приходом осени — может еще немного поднимется, не могу сказать точно, это все от цен на закупки зависит", — говорит продавщица Лидия.
Стоимость мяса:
- "Дарница" (вырезка из голени) - 189 грн/кг;
- Голень целая - 80 грн/кг
- Подчеревина свиная - 179 грн/кг
- Грудинка - 179 грн/кг; ребра - 199 грн/кг;
- Свинина на кости (лопатка с малой костью) - 165 грн/кг;
- Окорок на кости - 183 грн/кг
- Лопатка свиная без кости - 199 грн/кг;
- Окорок - 210 грн/кг;
- Шея - 297 грн/кг;
- Филе - 280 грн/кг
- Куриное филе - 195 грн/кг;
- Куриная четвертинка - 80 грн/кг
- Бедро - 120 грн/кг;
- Окорок - 112 грн/кг;
- Голень - 88 грн/кг
- Цыплята охлажденные - 89 грн/кг
- Индюшиное филе - 255 грн/кг;
Зелень на рынке
Зелень держит сезон и добавляет в корзину "свежести": укроп, петрушка, кинза — рядом со щавелем и шпинатом; для кухни — базилик (синий, лимонный, зеленый), салатные миксы. Вне "зеленого" сегмента предлагают и имбирь, цитрусовые и авокадо "под чай" и заправки. Поток покупателей увеличивается утром, когда родители отводят детей в школу, но в целом настроение спокойное. Продавцы говорят: осенью обычно становится немного дешевле, зимой — наоборот.
"Цены не изменились, такие, которые летом остались. Наоборот, они еще сейчас подешевеют, потому что осенью зелень немного дешевле. Будет снижение, да, немножко. А зимой уже поднимется, потому что будет импорт", — говорит продавец Антон.
Стоимость зелени:
- Луковица зеленая - 15 грн/пучок
- Укроп - 15 грн/пучок
- Петрушка - 15 грн/пучок
- Кинза - 15 грн/пучок
- Щавель - 20 грн/пучок
- Шпинат - 25 грн/пучок
- Базилик (синий, лимонный, зеленый) - 25 грн/пучок;
- Мята - 30 грн/100 г
- Листья сельдерея - 20 грн/пучок;
- Листья салата - 30 грн/пучок
- Стебель сельдерея - 120 грн/кг;
- Грибочки - 120 грн/кг
- Имбирь - 300 грн/кг;
- Авокадо - 100 грн/шт;
- Лимон - 120 грн/кг;
- Лайм - 250 грн/кг
Молочная продукция
Молочный ассортимент смешанный: домашний творог разной жирности, брынза (овечья и коровья), сметана и сливки; отдельно — яйца, домашняя лапша и масло. Спрос держится ровно, но продавцы говорят: все упирается в наличие свежего молока — чем меньше, тем дороже. После школы покупателей больше не стало, темп скорее "осенний".
"Как было летом, так и сейчас, цены изменились: было дешевле, молока поубавилось мало — стало дороже, намного дороже. Далее все зависит от того, сколько будет молока, зимой все дороже, потому что летом пасутся, а зимой — только на кормах", — говорит продавщица Елена.
Стоимость молочной продукции:
- Творог "коричневый" - 250 грн,
- Творог жирный - 200 грн,
- Творог средний - 180 грн,
- Творог обезжиренный - 100 грн
- Брынза овечья - 280-300 грн,
- Брынза коровья - 250 грн
- Сметана - 140 грн,
- Сливки - 300/350/400 грн,
- Блины - 250 грн,
- Домашнее яйцо - 70 грн
- Лапша домашняя - 320 грн,
- Масло - 450-500 грн,
- Сметана (банка) - 400 грн,
- Молоко - 40 грн/л,
Несмотря на меньший поток покупателей и жаркие будни, "Черемушки" остаются местом, где чувствуется настоящая жизнь Одессы. Здесь сходятся цвета и ароматы, здесь шутят продавцы и обмениваются новостями постоянные посетители. И даже когда сезон меняется, базар сохраняет свою неповторимую атмосферу — ту, ради которой сюда приходят не только за покупками, но и за ощущением города.
