Главная Одесса Овощи, фрукты и мясо — цены в Одессе на начало осени

Овощи, фрукты и мясо — цены в Одессе на начало осени

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 06:33
Черемушки в Одессе: как изменились цены осенью
Люди покупают овощи. Фото: Новини.LIVE

Продуктов на одесских рынках, как всегда, в начале осени много. Прилавки ломятся от разнообразия, однако цены оставляют желать лучшего. Некоторые овощи все же подешевели, цены на другие, наоборот, пошли вверх. Молочная продукция тоже не стоит на месте — стоимость и тут растет. А вот цена на мясо пока стабильна — но надолго ли?

Журналисты Новини.LIVE отправились на базар "Черемушки", чтобы проверить, какие цены сейчас предлагают продавцы.

Фрукты и ягоды

В первые дни осени прилавки держат баланс между "остатком лета" и новым урожаем: арбузы из Овидиополя, дыни, сливы, персики — рядом с партиями яблок и груш из Винницы, Черновцов, Умани. Людей стало меньше, но выбор остается разнообразным, поэтому продавцы корректируют выкладку и внимательно следят за спросом. Заметно, что часть позиций держится, а часть движется за сезоном и подорожанием топлива.

"Стало меньше людей. С тем, что школа началась, движение туда, очень поднялась цена. Стало дороже, в том году было меньше, подешевле", — говорит продавщица Елена.

олена
Продавщица Елена о ценах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов и ягод:

  • Арбуз (Овидиополь) - 25 грн/кг
  • Дыня - 60 грн/кг
  • Яблоки - 50-70 грн/кг
  • Груши - 60-70 грн/кг; груша "Парижанка" - 80 грн/кг
  • Виноград - 100-120 грн/кг
  • Персики - 100-120 грн/кг (меньшие - 100 грн/кг, большие - 120 грн/кг)
  • Слива - 40-80 грн/кг (есть и 60 грн/кг)
  • Голубика - 280 грн/кг
Фрукти та ягоди
Фрукты и ягоды на одесском базаре. Фото: Новини.LIVE

Овощи на рынке

Овощная корзина выглядит по-осеннему практично: капуста "на борщ" и салатная, кабачок второй посадки, картофель и лук — базу дополняют чеснок и острые перцы "под заправку". Часть позиций завозят более мелкими партиями, но в целом ценники держатся без резких скачков. Продавцы говорят: ближайшие недели должны пройти спокойно, а дальше уже будут смотреть на погоду и качество товара, пришедшего под осень. Климат в этом году "рваный" — отсюда и случайные перебои.

"Мне кажется, что пока что 2 месяца будет так плюс-минус стабильно, а уже в конце октября начнется подорожание. Климат какой-то совсем не такой: то жарко, то холодно, помидоры плохие и их очень мало", — говорит продавщица Светлана.

Продавчиня
Продавщица Светлана о повышении цен. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

  • Капуста борщевая - 30 грн/кг;
  • Капуста салатная молодая - 40 грн/кг
  • Кабачок молодой - 20 грн/кг
  • Морковь - 30 грн/кг;
  • Свекла - 30 грн/кг
  • Лук репчатый - 20 грн/кг;
  • Лук домашний - 25 грн/кг;
  • Лук белый/красный - 60 грн/кг;
  • Лук ялтинский - 120 грн/кг
  • Картофель - 25 грн/кг
  • Чеснок украинский - 150 грн/кг
  • Огурцы - 25-30 грн/кг
  • Перец местный "капи" - 100 грн/кг;
  • Помидоры черри (уманские) - 150 грн/кг
  • Острый перец - 10 грн/шт
Овочі
Овощи на прилавках базара. Фото: Новини.LIVE

Мясо на рынке

На мясе держат уверенный ассортимент: свинина домашняя, курятина свежего завоза. Конец лета прошел без скачков, а продавцы смотрят на закупку осенью: если она вырастет, ценники подтянутся следом. Параллельно говорят, что с сентября-октября спрос людей на мясо становится больше — традиционный "осенний" переход в питании.

"До конца месяца людей увеличится как минимум вдвое... Два месяца цены одинаковые, что будет с приходом осени  может еще немного поднимется, не могу сказать точно, это все от цен на закупки зависит", — говорит продавщица Лидия.

Продавчиня м'яса
Продавщица Лидия о ценах на мясо. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса:

  • "Дарница" (вырезка из голени) - 189 грн/кг;
  • Голень целая - 80 грн/кг
  • Подчеревина свиная - 179 грн/кг
  • Грудинка - 179 грн/кг; ребра - 199 грн/кг;
  • Свинина на кости (лопатка с малой костью) - 165 грн/кг;
  • Окорок на кости - 183 грн/кг
  • Лопатка свиная без кости - 199 грн/кг;
  • Окорок - 210 грн/кг;
  • Шея - 297 грн/кг;
  • Филе - 280 грн/кг
  • Куриное филе - 195 грн/кг;
  • Куриная четвертинка - 80 грн/кг
  • Бедро - 120 грн/кг;
  • Окорок - 112 грн/кг;
  • Голень - 88 грн/кг
  • Цыплята охлажденные - 89 грн/кг
  • Индюшиное филе - 255 грн/кг;
М'ясо
Стоимость мяса на одесском базаре. Фото: Новини.LIVE

Зелень на рынке

Зелень держит сезон и добавляет в корзину "свежести": укроп, петрушка, кинза — рядом со щавелем и шпинатом; для кухни — базилик (синий, лимонный, зеленый), салатные миксы. Вне "зеленого" сегмента предлагают и имбирь, цитрусовые и авокадо "под чай" и заправки. Поток покупателей увеличивается утром, когда родители отводят детей в школу, но в целом настроение спокойное. Продавцы говорят: осенью обычно становится немного дешевле, зимой — наоборот.

"Цены не изменились, такие, которые летом остались. Наоборот, они еще сейчас подешевеют, потому что осенью зелень немного дешевле. Будет снижение, да, немножко. А зимой уже поднимется, потому что будет импорт", — говорит продавец Антон.

Продавець зелені
Продавец Антон о ценах на зелень. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени:

  • Луковица зеленая - 15 грн/пучок
  • Укроп - 15 грн/пучок
  • Петрушка - 15 грн/пучок
  • Кинза - 15 грн/пучок
  • Щавель - 20 грн/пучок
  • Шпинат - 25 грн/пучок
  • Базилик (синий, лимонный, зеленый) - 25 грн/пучок;
  • Мята - 30 грн/100 г
  • Листья сельдерея - 20 грн/пучок;
  • Листья салата - 30 грн/пучок
  • Стебель сельдерея - 120 грн/кг;
  • Грибочки - 120 грн/кг
  • Имбирь - 300 грн/кг;
  • Авокадо - 100 грн/шт;
  • Лимон - 120 грн/кг;
  • Лайм - 250 грн/кг
Зелень
Зелень на прилавке одесского базара. Фото: Новини.LIVE

Молочная продукция

Молочный ассортимент смешанный: домашний творог разной жирности, брынза (овечья и коровья), сметана и сливки; отдельно — яйца, домашняя лапша и масло. Спрос держится ровно, но продавцы говорят: все упирается в наличие свежего молока — чем меньше, тем дороже. После школы покупателей больше не стало, темп скорее "осенний".

"Как было летом, так и сейчас, цены изменились: было дешевле, молока поубавилось мало  стало дороже, намного дороже. Далее все зависит от того, сколько будет молока, зимой все дороже, потому что летом пасутся, а зимой  только на кормах", — говорит продавщица Елена.

Олена про ціни
Продавщица Елена о ценах на молочку. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочной продукции:

  • Творог "коричневый" - 250 грн,
  • Творог жирный - 200 грн,
  • Творог средний - 180 грн,
  • Творог обезжиренный - 100 грн
  • Брынза овечья - 280-300 грн,
  • Брынза коровья - 250 грн
  • Сметана - 140 грн,
  • Сливки - 300/350/400 грн,
  • Блины - 250 грн,
  • Домашнее яйцо - 70 грн
  • Лапша домашняя - 320 грн,
  • Масло - 450-500 грн,
  • Сметана (банка) - 400 грн,
  • Молоко - 40 грн/л,
МОлочка
Молочная продукция на прилавке, фото: Новини.LIVE

Несмотря на меньший поток покупателей и жаркие будни, "Черемушки" остаются местом, где чувствуется настоящая жизнь Одессы. Здесь сходятся цвета и ароматы, здесь шутят продавцы и обмениваются новостями постоянные посетители. И даже когда сезон меняется, базар сохраняет свою неповторимую атмосферу — ту, ради которой сюда приходят не только за покупками, но и за ощущением города.

Ранее мы писали о том, сколько стоят фрукты и овощи на Новом базаре, а также о том, какие продукты подешевели.

Одесса фрукты рынок осень овощи Новости Одессы цены
Хлопонин Никита - Журналист
Автор:
Хлопонин Никита
