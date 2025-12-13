Ціни на овочі в Одесі — як змінився ринок перед святами

Овочі на прилавку ринку. Фото: Новини.LIVE

На Київському базарі в Одесі ціни на овочі поступово зростають через холод і перебої зі світлом. Продавці кажуть, що сезонні умови ускладнюють постачання та зберігання продукції.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Київський базар в Одесі, щоб дізнатися як змінились ціни на продукти цього тижня.

Сезонне подорожчання

Продавчиня Світлана, каже, що зниження температури та складні умови роботи ринку вплинули на цінники. Постачальникам важче утримувати стабільні обсяги, а продавці визнають, що сезон — ключова причина підвищення вартості.

"Трошечки підіймаються ціни, тому що холодніше. На весні буде ще дорожче — так щороку", — каже продавчиня Світлана.

За її словами, одесити частіше купують базові овочі, а від дорогих тепличних позицій відмовляються. Вона зазначає, що зараз люди купують меншими порціями, обираючи найнеобхідніше.

Ціни на овочі в Одесі

На прилавках нині такі ціни:

морква — 30 грн/кг

буряк — 30 грн/кг

цибуля — 20 грн/кг

капуста — 20 грн/кг

огірки — 120 грн/кг

помідори "гілочка" — 140 грн/кг.

Світлана каже, що різке подорожчання може відлякати покупців, тому вони підіймають ціни мінімально. Окрім цього жінка додає, що перебої зі світлом теж впливають на вартість, адже через них частина товару швидше в’яне.

