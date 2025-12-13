Цены на овощи в Одессе - как изменился рынок перед праздниками

Овощи на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

На Киевском базаре в Одессе цены на овощи постепенно растут из-за холода и перебоев со светом. Продавцы говорят, что сезонные условия затрудняют поставки и хранение продукции.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Киевский базар в Одессе, чтобы узнать, как изменились цены на продукты на этой неделе.

Сезонное подорожание

Продавщица Светлана, говорит, что снижение температуры и сложные условия работы рынка повлияли на ценники. Поставщикам труднее удерживать стабильные объемы, а продавцы признают, что сезон - ключевая причина повышения стоимости.

"Немножечко поднимаются цены, потому что холоднее. Весной будет еще дороже — так каждый год", — говорит продавщица Светлана.

По ее словам, одесситы чаще покупают базовые овощи, а от дорогих тепличных позиций отказываются. Она отмечает, что сейчас люди покупают меньшими порциями, выбирая самое необходимое.

Цены на овощи в Одессе

На прилавках сейчас такие цены:

морковь — 30 грн/кг

свекла — 30 грн/кг

лук — 20 грн/кг

капуста — 20 грн/кг

огурцы — 120 грн/кг

помидоры "веточка" — 140 грн/кг.

Светлана говорит, что резкое подорожание может отпугнуть покупателей, поэтому они поднимают цены минимально. Кроме этого женщина добавляет, что перебои со светом тоже влияют на стоимость, ведь из-за них часть товара быстрее вянет.

