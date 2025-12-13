Цены на овощи в Одессе - как изменился рынок перед праздниками

Овощи на рынках Одессы дорожают — цены перед праздниками
На Киевском базаре в Одессе цены на овощи постепенно растут из-за холода и перебоев со светом. Продавцы говорят, что сезонные условия затрудняют поставки и хранение продукции.
Журналисты Новини.LIVE отправились на Киевский базар в Одессе, чтобы узнать, как изменились цены на продукты на этой неделе.
Сезонное подорожание
Продавщица Светлана, говорит, что снижение температуры и сложные условия работы рынка повлияли на ценники. Поставщикам труднее удерживать стабильные объемы, а продавцы признают, что сезон - ключевая причина повышения стоимости.
"Немножечко поднимаются цены, потому что холоднее. Весной будет еще дороже — так каждый год", — говорит продавщица Светлана.
По ее словам, одесситы чаще покупают базовые овощи, а от дорогих тепличных позиций отказываются. Она отмечает, что сейчас люди покупают меньшими порциями, выбирая самое необходимое.
Цены на овощи в Одессе
На прилавках сейчас такие цены:
- морковь — 30 грн/кг
- свекла — 30 грн/кг
- лук — 20 грн/кг
- капуста — 20 грн/кг
- огурцы — 120 грн/кг
- помидоры "веточка" — 140 грн/кг.
Светлана говорит, что резкое подорожание может отпугнуть покупателей, поэтому они поднимают цены минимально. Кроме этого женщина добавляет, что перебои со светом тоже влияют на стоимость, ведь из-за них часть товара быстрее вянет.
