Главная Одесса Овощи на рынках Одессы дорожают — цены перед праздниками

Овощи на рынках Одессы дорожают — цены перед праздниками

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 17:46
Цены на овощи в Одессе - как изменился рынок перед праздниками
Овощи на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

На Киевском базаре в Одессе цены на овощи постепенно растут из-за холода и перебоев со светом. Продавцы говорят, что сезонные условия затрудняют поставки и хранение продукции.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Киевский базар в Одессе, чтобы узнать, как изменились цены на продукты на этой неделе.

Сезонное подорожание

Продавщица Светлана, говорит, что снижение температуры и сложные условия работы рынка повлияли на ценники. Поставщикам труднее удерживать стабильные объемы, а продавцы признают, что сезон - ключевая причина повышения стоимости.

"Немножечко поднимаются цены, потому что холоднее. Весной будет еще дороже — так каждый год", — говорит продавщица Светлана.

По ее словам, одесситы чаще покупают базовые овощи, а от дорогих тепличных позиций отказываются. Она отмечает, что сейчас люди покупают меньшими порциями, выбирая самое необходимое.

Цены на овощи в Одессе

На прилавках сейчас такие цены:

  • морковь — 30 грн/кг
  • свекла — 30 грн/кг
  • лук — 20 грн/кг
  • капуста — 20 грн/кг
  • огурцы — 120 грн/кг
  • помидоры "веточка" — 140 грн/кг.

Светлана говорит, что резкое подорожание может отпугнуть покупателей, поэтому они поднимают цены минимально. Кроме этого женщина добавляет, что перебои со светом тоже влияют на стоимость, ведь из-за них часть товара быстрее вянет.

Напомним, что будет с ценами на молочные продукты в январе 2026 года. Также мы писали, какие продукты подорожают в январе.

Лилия Швец
Автор:
Лилия Швец
