Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ожеледиця та мороз: погода в Одеській області сьогодні arrow

Ожеледиця та мороз: погода в Одеській області сьогодні

1 лютого 2023 07:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Погода в Одесі та області 1 лютого
Слід одягатись тепліше
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, в перший день лютого, в Одесі очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про морозний день.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні буде хмарно. Синоптики повідомляють, часом слід очікувати невеликі опади. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 2-4°С тепла. Атмосферний тиск — 759  міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 91%.

Прогноз погоди в Одеській області

В області буде також хмарно. Невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 0-5°С тепла. На автошляхах області видимість добра, вночі та вранці ожеледиця.

Для когось справжня зима, це колапс, а для когось згадки про безтурботне дитинство та забавки з друзями у дворі. Фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська побачила емоції одеситів на білосніжне місто.

У світі 1 лютого відзначаються Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин (ООН), Китайский Новий рік, День Робінзона Крузо, Всесвітній день хіджабу, День "Змініть свій пароль", День десерту кейк-поп, Міжнародний день білого вина "Фурмінт". Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:01 "Челсі" здійснив один із найдорожчих трансферів в історії футболу: кого підписали

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:56 Прем’єр Швеції розповів, хто заважає їм вступити до НАТО

08:47 Світові центробанки побили рекорд із купівлі золота, — Reuters

08:30 Російські військові блогери все частіше розповідають про невдачі кремля на війні, — ISW

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:23 Українці збільшили кількість переказів коштів через ПриватБанк з-за кордону: рейтинг країн

08:15 Подробиці нового телепроєкту з Лесею Нікітюк та зірками українського шоу-бізнесу

08:13 Ілля Забарний став рекордним трансфером в історії "Динамо": навіть Андрій Шевченко обійшовся "Мілану" дешевше

08:12 ​​​​​​​30% українських шкіл працюють лише дистанційно: в яких регіонах освітні послуги надаються онлайн

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

Новина з відео

07:53 Росіяни пригнали ще один підводний човен з "Калібром", — Гуменюк

Новина з відео

23:09 Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС

Новина з відео

20:55 "У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Новина з відео

14:49 Меру Броварів вручили повістку під час засідання міськради

Новина з відео

14:30 Кримські партизани ліквідували двох офіцерів росгвардії: як це сталося

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

Актуальне по темі

None 1 Лютий 08:59

"Челсі" здійснив один із найдорожчих трансферів в історії футболу: кого підписали

None 1 Лютий 08:58

Прем’єр Швеції розповів, хто заважає їм вступити до НАТО

None 1 Лютий 09:06

Світові центробанки побили рекорд із купівлі золота, — Reuters

None 1 Лютий 08:50

Російські військові блогери все частіше розповідають про невдачі кремля на війні, — ISW

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB