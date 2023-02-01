Погода в Одесі та області 1 лютого

Слід одягатись тепліше

Сьогодні, в перший день лютого, в Одесі очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про морозний день.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні буде хмарно. Синоптики повідомляють, часом слід очікувати невеликі опади. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 2-4°С тепла. Атмосферний тиск — 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 91%.

Прогноз погоди в Одеській області

В області буде також хмарно. Невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 0-5°С тепла. На автошляхах області видимість добра, вночі та вранці ожеледиця.

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