Погода в Одесі та області 1 лютого

Ожеледиця та мороз: погода в Одеській області сьогодні
Сьогодні, в перший день лютого, в Одесі очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про морозний день.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
-
Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів
-
Прем’єр Швеції розповів, хто заважає їм вступити до НАТО
-
Світові центробанки побили рекорд із купівлі золота, — Reuters
-
Російські військові блогери все частіше розповідають про невдачі кремля на війні, — ISW
-
Українці збільшили кількість переказів коштів через ПриватБанк з-за кордону: рейтинг країн
-
Подробиці нового телепроєкту з Лесею Нікітюк та зірками українського шоу-бізнесу
-
Ілля Забарний став рекордним трансфером в історії "Динамо": навіть Андрій Шевченко обійшовся "Мілану" дешевше
-
30% українських шкіл працюють лише дистанційно: в яких регіонах освітні послуги надаються онлайн
-
Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого
-
Україна може отримати два сучасні американські безпілотники за один долар, – ЗМІ
Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде хмарно. Синоптики повідомляють, часом слід очікувати невеликі опади. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 2-4°С тепла. Атмосферний тиск — 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 91%.
Прогноз погоди в Одеській області
В області буде також хмарно. Невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 0-5°С тепла. На автошляхах області видимість добра, вночі та вранці ожеледиця.
Для когось справжня зима, це колапс, а для когось згадки про безтурботне дитинство та забавки з друзями у дворі. Фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська побачила емоції одеситів на білосніжне місто.
У світі 1 лютого відзначаються Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин (ООН), Китайский Новий рік, День Робінзона Крузо, Всесвітній день хіджабу, День "Змініть свій пароль", День десерту кейк-поп, Міжнародний день білого вина "Фурмінт". Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.