Погода в Одессе и области 1 февраля

Гололед и мороз: погода в Одесской области сегодня
Сегодня в первый день февраля в Одессе ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о морозном дне.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
-
Капкан для россиян: превратится ли левобережье Днепра в "котел" для оккупантов
-
Премьер Швеции рассказал, кто мешает им вступить в НАТО
-
Мировые центробанки побили рекорд по покупке золота, — Reuters
-
Российские военные блогеры все чаще рассказывают о неудачах кремля на войне, — ISW
-
Украинцы увеличили количество переводов через ПриватБанк из-за рубежа: рейтинг стран
-
Подробности нового телепроекта с Лесей Никитюк и звездами украинского шоу-бизнеса
-
Илья Забарный стал рекордным трансфером в истории "Динамо": даже Андрей Шевченко обошелся "Милану" дешевле
-
30% украинских школ работают только дистанционно: в каких регионах образовательные услуги предоставляются онлайн
-
Доплаты военным, субсидии, выплаты беженцам и бесплатные LED-лампы: что изменится с 1 февраля
-
Украина может получить два современных американских беспилотника за один доллар, — СМИ
Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня облачно. Синоптики сообщают, что временами следует ожидать небольшие осадки. Ночью и утром гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3°С мороза, днем 2-4°С тепла. Атмосферное давление — 759 миллиметров ртутного столбика. Влажность воздуха 91%.
Прогноз погоды в Одесской области
В области будет облачно. Небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ночью и утром гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла. На автодорогах области видимость добра, ночью и утром гололедица.
Для кого-то настоящая зима, это коллапс, а для кого-то упоминания о беззаботном детстве и игрушках с друзьями во дворе. Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская увидела эмоции одесситов на белоснежный город.
В мире 1 февраля отмечаются Всемирная неделя гармонических межконфессиональных отношений (ООН), Китайский Новый год, День Робинзона Крузо, Всемирный день хиджаба, День "Измените свой пароль", День десерта кейк-поп, Международный день белого вина "Фурминт". Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.