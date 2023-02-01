Погода в Одессе и области 1 февраля

Следует одеваться потеплее

Сегодня в первый день февраля в Одессе ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о морозном дне.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня облачно. Синоптики сообщают, что временами следует ожидать небольшие осадки. Ночью и утром гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3°С мороза, днем 2-4°С тепла. Атмосферное давление — 759 миллиметров ртутного столбика. Влажность воздуха 91%.

Прогноз погоды в Одесской области

В области будет облачно. Небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ночью и утром гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла. На автодорогах области видимость добра, ночью и утром гололедица.

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