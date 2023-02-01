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Гололед и мороз: погода в Одесской области сегодня

1 февраля 2023 07:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Погода в Одессе и области 1 февраля
Следует одеваться потеплее
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня в первый день февраля в Одессе ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о морозном дне.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня облачно. Синоптики сообщают, что временами следует ожидать небольшие осадки. Ночью и утром гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3°С мороза, днем 2-4°С тепла. Атмосферное давление — 759 миллиметров ртутного столбика. Влажность воздуха 91%.

Прогноз погоды в Одесской области

В области будет облачно. Небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ночью и утром гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла. На автодорогах области видимость добра, ночью и утром гололедица.

Для кого-то настоящая зима, это коллапс, а для кого-то упоминания о беззаботном детстве и игрушках с друзьями во дворе. Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская увидела эмоции одесситов на белоснежный город.

В мире 1 февраля отмечаются Всемирная неделя гармонических межконфессиональных отношений (ООН), Китайский Новый год, День Робинзона Крузо, Всемирный день хиджаба, День "Измените свой пароль", День десерта кейк-поп, Международный день белого вина "Фурминт". Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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