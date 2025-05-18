Одеса-Рені: трафік і затори на виїзд за кордон

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні увечері, 18 травня, на головній трасі Бессарабії, Одеса-Рені, збираються затори та черги на прикордонних пунктах пропуску. Мандрівникам до Молдови та Румунії потрібно поспішати з виїздом, адже ще доведеться затриматися на проходження митного контролю.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на в'їзді в село Маяки, а також на виїзді перед мостом. Окрім цього, черга з автомобілів збирається й на КПП перед транзитною ділянкою, що проходить територією Молдови та на самому кордоні. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати й у селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа. На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

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