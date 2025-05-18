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Головна Одеса Паланку краще оминати — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені

Паланку краще оминати — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені

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Дата публікації: 18 травня 2025 17:13
Одеса-Рені: трафік і затори на виїзд за кордон
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні увечері, 18 травня, на головній трасі Бессарабії, Одеса-Рені, збираються затори та черги на прикордонних пунктах пропуску. Мандрівникам до Молдови та Румунії потрібно поспішати з виїздом, адже ще доведеться затриматися на проходження митного контролю.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на в'їзді в село Маяки, а також на виїзді перед мостом. Окрім цього, черга з автомобілів збирається й на КПП перед транзитною ділянкою, що проходить територією Молдови та на самому кордоні. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. 

Паланку краще оминати — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати й у селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа. На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Виїзд за кордон — яка ситуація на пропускних пунктах Одещини - фото 3
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Подільську легковик наїхав на жінку, яка йшла дорогою. Також ми писали, що на півдні України окупанти активно використовують новітні види озброєння, зокрема рідкісні системи залпового вогню та РЕБ.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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