Росія застосовує РСЗВ і нові РЕБ-системи на півдні України

Комплекс радіоелектронної боротьби. Фото ілюстративне: defence

На півдні України окупанти активно використовують новітні види озброєння, зокрема рідкісні системи залпового вогню та РЕБ. Обстріли не припиняються — під ударом мирні міста на правому березі Дніпра. За словами військових, ситуація нагадує полігон, де ворог тестує свою техніку.

Про це у неділю, 18 травня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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Обстріли цілодобово

За словами речника на цьому напрямку щодня фіксують застосування як рідкісних реактивних систем залпового вогню, так і нових засобів радіоелектронної боротьби. Він наголосив, що обстріли відбуваються практично щодня, і вогонь ведеться саме по цивільній інфраструктурі.

"Дійсно, тут у нас як на полігоні. Росія намагається випробувати певні свої новітні зразки озброєння. І зокрема щодо реактивних систем залпового вогню — то майже щодня противник завдає ударів, наприклад, по населених пунктах, які розташовані на правому березі Дніпра", — розповів Волошин.

Він зазначив, що під постійними ударами перебувають населені пункти Дніпропетровської області, зокрема Нікополь і Марганець.

Рідкісні РЕБ-системи у росіян

Окрему увагу військові звертають на застосування рідкісних РЕБ-систем. За словами Волошина, фіксували кілька незвичних зразків цього озброєння, однак деталі поки що не розголошуються з міркувань безпеки.

"Щодо систем РЕБ — то тут також фіксували декілька новинок, проте про них говорити дещо рано", — додав речник.

Зазначимо, що застосування РЕБ-комплексів має на меті не лише придушення українського зв’язку чи дронів, але й тестування ефективності цих систем у бойових умовах. Такі дії ворога створюють додаткову загрозу для цивільних та ускладнюють роботу ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові сьогодні вранці не зафіксували жодного російського бойового корабля у Чорному та Азовському морях. Також ми писали, що троє росіян вирішили гратись у "байкерів" на фронті — але натрапили на українських воїнів.