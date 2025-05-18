Росія застосовує РСЗВ і нові РЕБ-системи на півдні України

Росіяни тестують нову зброю на південних регіонах України
На півдні України окупанти активно використовують новітні види озброєння, зокрема рідкісні системи залпового вогню та РЕБ. Обстріли не припиняються — під ударом мирні міста на правому березі Дніпра. За словами військових, ситуація нагадує полігон, де ворог тестує свою техніку.
Про це у неділю, 18 травня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
Обстріли цілодобово
За словами речника на цьому напрямку щодня фіксують застосування як рідкісних реактивних систем залпового вогню, так і нових засобів радіоелектронної боротьби. Він наголосив, що обстріли відбуваються практично щодня, і вогонь ведеться саме по цивільній інфраструктурі.
"Дійсно, тут у нас як на полігоні. Росія намагається випробувати певні свої новітні зразки озброєння. І зокрема щодо реактивних систем залпового вогню — то майже щодня противник завдає ударів, наприклад, по населених пунктах, які розташовані на правому березі Дніпра", — розповів Волошин.
Він зазначив, що під постійними ударами перебувають населені пункти Дніпропетровської області, зокрема Нікополь і Марганець.
Рідкісні РЕБ-системи у росіян
Окрему увагу військові звертають на застосування рідкісних РЕБ-систем. За словами Волошина, фіксували кілька незвичних зразків цього озброєння, однак деталі поки що не розголошуються з міркувань безпеки.
"Щодо систем РЕБ — то тут також фіксували декілька новинок, проте про них говорити дещо рано", — додав речник.
Зазначимо, що застосування РЕБ-комплексів має на меті не лише придушення українського зв’язку чи дронів, але й тестування ефективності цих систем у бойових умовах. Такі дії ворога створюють додаткову загрозу для цивільних та ускладнюють роботу ЗСУ.
Нагадаємо, українські військові сьогодні вранці не зафіксували жодного російського бойового корабля у Чорному та Азовському морях. Також ми писали, що троє росіян вирішили гратись у "байкерів" на фронті — але натрапили на українських воїнів.
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