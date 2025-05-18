Російські кораблі в Чорному та Азовському морях: яка ситуація

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські військові сьогодні вранці не зафіксували жодного російського бойового корабля у Чорному та Азовському морях. Водночас росіяни зберігають присутність у Середземному морі та продовжують порушувати міжнародне право.

Про це у неділю, 18 травня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки ворожих кораблів у морях

У Чорному та Азовському морях наразі немає жодного російського бойового корабля. Натомість у Середземному морі перебувають три кораблі РФ. Один з них є носієм крилатих ракет "Калібр", які мають загальний залп до 8 одиниць. Таке озброєння становить потенційну загрозу для країн регіону та українських об’єктів у разі запуску.

Рух через Керченську протоку

Попри затишшя з бойовим чергуванням, росіяни продовжують активно використовувати Керченську протоку. За минулу добу зафіксовано прохід п’яти суден: одного — в напрямку Чорного моря і чотирьох — до Азовського, з яких одне прибуло з Босфору.

Окрему загрозу становить порушення норм Міжнародної конвенції SOLAS 1974 року.

"РФ вимикає системи автоматичної ідентифікації суден (AIS), чим уникає спостереження з боку міжнародної спільноти", — йдеться у зведенні ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, росіяни уночі атакували Україну рекордною кількістю дронів — 273 БпЛА. Також ми писали, що ДСНС показали наслідки обстрілу Київщини.