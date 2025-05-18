Российские корабли в Черном и Азовском морях: какова ситуация

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские военные сегодня утром не зафиксировали ни одного российского боевого корабля в Черном и Азовском морях. В то же время россияне сохраняют присутствие в Средиземном море и продолжают нарушать международное право.

Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько вражеских кораблей в морях

В Черном и Азовском морях пока нет ни одного российского боевого корабля. Зато в Средиземном море находятся три корабля РФ. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр", которые имеют общий залп до 8 единиц. Такое вооружение представляет потенциальную угрозу для стран региона и украинских объектов в случае запуска.

Движение через Керченский пролив

Несмотря на затишье с боевым дежурством, россияне продолжают активно использовать Керченский пролив. За минувшие сутки зафиксирован проход пяти судов: одного — в направлении Черного моря и четырех — в Азовское, из которых одно прибыло из Босфора.

Отдельную угрозу представляет нарушение норм Международной конвенции SOLAS 1974 года.

"РФ выключает системы автоматической идентификации судов (AIS), чем избегает наблюдения со стороны международного сообщества", — говорится в сводке ВМС ВСУ.

Напомним, россияне ночью атаковали Украину рекордным количеством дронов — 273 БпЛА. Также мы писали, что ГСЧС показали последствия обстрела Киевской области.