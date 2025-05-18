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Россияне тестируют новое оружие на южных регионах Украины

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Дата публикации 18 мая 2025 14:38
Россия применяет РСЗО и новые РЭБ-системы на юге Украины
Комплекс радиоэлектронной борьбы. Фото иллюстративное: defence

На юге Украины оккупанты активно используют новейшие виды вооружения, в частности редкие системы залпового огня и РЭБ. Обстрелы не прекращаются — под ударом мирные города на правом берегу Днепра. По словам военных, ситуация напоминает полигон, где враг тестирует свою технику.

Об этом в воскресенье, 18 мая, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

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Обстрелы круглосуточно

По словам спикера на этом направлении ежедневно фиксируют применение как редких реактивных систем залпового огня, так и новых средств радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что обстрелы происходят практически ежедневно, и огонь ведется именно по гражданской инфраструктуре.

"Действительно, здесь у нас как на полигоне. Россия пытается испытать определенные свои новейшие образцы вооружения. И в частности относительно реактивных систем залпового огня — то почти ежедневно противник наносит удары, например, по населенным пунктам, которые расположены на правом берегу Днепра", — рассказал Волошин.

Он отметил, что под постоянными ударами находятся населенные пункты Днепропетровской области, в частности Никополь и Марганец.

Редкие РЭБ-системы у россиян

Отдельное внимание военные обращают на применение редких РЭБ-систем. По словам Волошина, фиксировали несколько необычных образцов этого вооружения, однако детали пока не разглашаются из соображений безопасности.

"Что касается систем РЭБ — то здесь также фиксировали несколько новинок, однако о них говорить несколько рано", — добавил спикер.

Отметим, что применение РЭБ-комплексов имеет целью не только подавление украинской связи или дронов, но и тестирование эффективности этих систем в боевых условиях. Такие действия врага создают дополнительную угрозу для гражданских и затрудняют работу ВСУ.

Напомним, украинские военные сегодня утром не зафиксировали ни одного российского боевого корабля в Черном и Азовском морях. Также мы писали, что трое россиян решили играть в "байкеров" на фронте — но наткнулись на украинских воинов.

россия Одесса Одесская область оккупанты Новости Одессы війна
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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