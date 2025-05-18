Знищення російських військових на мотоциклах на Донеччині: відео

Російські окупанти на мотоциклах в Торецьку. Фото: скриншот

На Торецькому напрямку українські розвідники з підрозділу "Гюрза" 28-ї окремої механізованої бригади зупинили вкрай зухвалих окупантів. Троє росіян вирішили гратись у "байкерів" на фронті — але натрапили на уважних воїнів.

Відео знищення окупантів показала пресслужба 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу на сторінці в Facebook.

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Знищення окупантів

За їхньою інформацією, розвідники 28-ї бригади виявили трьох російських військових, які безтурботно пересувались на мотоциклах поблизу позицій українських сил. Їх поведінка була настільки нахабною, що, як кажуть бійці, "пройти повз було б просто несвідомо".

"Окупанти їздили настільки зухвало та небезпечно, що як свідомі громадяни ми не могли лишитись осторонь", — написали в бригаді.

Після фіксації цілі українці діяли точно та рішуче. Двоє "байкерів" відправились "у бік Кобзона" миттєво. Третій — отримав множинні поранення і, ймовірно, ще довго шкодуватиме про свою поїздку.

Більше про втрати окупантів

Нагадаємо, Сили оборони на півдні України, знищили "УРАЛ" з артилерійською гарматою Д-30 та автотранспорт супротивника. Також ми повідомляли, що одеські "Лицарі зимового походу" зупинили черговий наступ росіян на Торецькому напрямку та мотоциклетний штурм окупантів.