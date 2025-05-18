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Одеські лицарі показали епічне покарання російських "байкерів"

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Дата публікації: 18 травня 2025 13:00
Знищення російських військових на мотоциклах на Донеччині: відео
Російські окупанти на мотоциклах в Торецьку. Фото: скриншот

На Торецькому напрямку українські розвідники з підрозділу "Гюрза" 28-ї окремої механізованої бригади зупинили вкрай зухвалих окупантів. Троє росіян вирішили гратись у "байкерів" на фронті — але натрапили на уважних воїнів.

Відео знищення окупантів показала пресслужба 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу на сторінці в Facebook.

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Знищення окупантів

За їхньою інформацією, розвідники 28-ї бригади виявили трьох російських військових, які безтурботно пересувались на мотоциклах поблизу позицій українських сил. Їх поведінка була настільки нахабною, що, як кажуть бійці, "пройти повз було б просто несвідомо".

"Окупанти їздили настільки зухвало та небезпечно, що як свідомі громадяни ми не могли лишитись осторонь", — написали в бригаді. 

Після фіксації цілі українці діяли точно та рішуче. Двоє "байкерів" відправились "у бік Кобзона" миттєво. Третій — отримав множинні поранення і, ймовірно, ще довго шкодуватиме про свою поїздку.

Більше про втрати окупантів

Нагадаємо, Сили оборони на півдні України, знищили "УРАЛ" з артилерійською гарматою Д-30 та автотранспорт супротивника. Також ми повідомляли, що одеські "Лицарі зимового походу" зупинили черговий наступ росіян на Торецькому напрямку та мотоциклетний штурм окупантів.

Одеса Одеська область військові Бригада окупанти Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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