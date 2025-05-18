Уничтожение российских военных на мотоциклах в Донецкой области: видео

Российские оккупанты на мотоциклах в Торецке. Фото: скриншот

На Торецком направлении украинские разведчики из подразделения "Гюрза" 28-й отдельной механизированной бригады остановили крайне дерзких оккупантов. Трое россиян решили играть в "байкеров" на фронте — но наткнулись на внимательных воинов.

Видео уничтожения оккупантов показала пресс-служба 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода на странице в Facebook.

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Уничтожение оккупантов

По их информации, разведчики 28-й бригады обнаружили трех российских военных, которые беззаботно передвигались на мотоциклах вблизи позиций украинских сил. Их поведение было настолько наглым, что, как говорят бойцы, "пройти мимо было бы просто безответственно".

"Оккупанты ездили настолько вызывающе и опасно, что как сознательные граждане мы не могли остаться в стороне", — написали в бригаде.

После фиксации цели украинцы действовали точно и решительно. Двое "байкеров" отправились "в сторону Кобзона" мгновенно. Третий — получил множественные ранения и, вероятно, еще долго будет жалеть о своей поездке.

Больше о потерях оккупантов

Напомним, Силы обороны на юге Украины, уничтожили "УРАЛ" с артиллерийской пушкой Д-30 и автотранспорт противника. Также мы сообщали, что одесские "Рыцари зимнего похода" остановили очередное наступление россиян на Торецком направлении и мотоциклетный штурм оккупантов.