Паливна криза у Криму: Путін вперше визнав проблему

Табло на АЗС в Криму. Фото ілюстративне: Крим.Реалії

Марія Луценко Редактор

Проблеми з паливом в окупованому Криму дедалі важче приховувати навіть російській владі. Останнім часом жителі півострова все частіше повідомляють про обмеження на автозаправках, а дефіцит визнають і в Росії. Експерти вважають, що ситуація стала настільки очевидною, що Кремль був змушений публічно про неї говорити. Водночас питання, як саме її вирішуватимуть, залишається відкритим.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

Дефіцит пального

За словами доктора економічних наук, заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліла, про дефіцит пального свідчать не лише повідомлення українських джерел, а й інформація, яка з'являється в російському інформаційному просторі. Експерт зазначив, що приховувати настільки очевидну проблему вже неможливо, адже про неї знають жителі Росії та окупованого Криму.

"Те, що ми бачимо сьогодні і в пабліках, причому і в російських пабліках, — це дійсно дуже серйозні проблеми із пальним. Не визнавати таку об'єктивну реальність, яка відома всій Росії, — це вже була б повна ознака неадекватності", — сказав Жаліло.

Водночас він наголосив, що саме по собі визнання проблеми ще не означає її розв'язання.

"Визнання — це одне, а що з цим робити — це вже трошки інше. І тут питання, власне кажучи, залишається відкритим", — додав експерт.

Заява Путіна

Зазначимо, Володимир Путін уперше публічно визнав існування паливної проблеми в тимчасово окупованому Криму. За його словами, на півострові є "певний дефіцит", хоча він назвав його некритичним. Очільник Кремля заявив, що щомісячна потреба окупованого Криму в паливі становить близько 70 тисяч тонн, а наявних запасів вистачить лише на кілька днів. Водночас він назвав українські удари "терористичними вилазками" та запевнив, що вони нібито не впливають на ситуацію на фронті.

Що відомо про паливну кризу

Зазначимо, дефіцит пального в окупованому Криму стався через проблемами в логістиці та перебоями з постачанням із території Росії. Після успішних ударів ЗСУ по транспортній інфраструктурі та нафтопереробних об'єктах РФ доставка бензину й дизельного пального на півострів значно ускладнилася. Водночас із нестачею пального останнім часом зіткнулися й окремі регіони самої Росії.

Через це на частині автозаправних станцій у Криму запровадили обмеження на продаж пального, а в окремих випадках його тимчасово припинили для цивільного населення. Також окупаційна влада дозволила перевозити більші обсяги пального через Кримський міст і так званий сухопутний коридор, однак експерти вважають, що ці заходи лише частково пом'якшують ситуацію і не усувають причини дефіциту.

Як повідомляли Новини.LIVE, Служба безпеки України провела чергову спецоперацію на тимчасово окупованому Кримському півострові. Бійці Центру спецоперацій "Альфа" уразили військові об’єкти російської армії. Під удар потрапили системи ППО та інфраструктура ворожих аеродромів. Операція завдала нових втрат окупантам.

Також Новини.LIVE писали, що Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження залізничного мосту в районі Ічока (колишнє селище Совєтське) у тимчасово окупованому Криму. Саме цією ділянкою російська армія перекидала особовий склад, військову техніку та матеріально-технічне забезпечення до південних районів півострова.