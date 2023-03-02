Палке кохання: на Одещині рятувальник зробив романтичне освідчення
Начальник караулу з міста Кілія, що на Одещині зробив романтичну пропозицію своїй коханій. Освідчитись рятувальник вирішив в пожежній частині.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
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Коханою виявилась курсантка 4-го курсу Національного університету цивільного захисту України, яка проходить стажування в пожежній частині. Саме там працює її вже майбутній чоловік, адже вона сказала "Так".
"Шлюб за добу"
Кохання не можливо зупинити. В Одесі діє в проєкт "Шлюб за добу" де за спрощеною процедурою можна офіційно скріпити свої долі.
Де в Одесі можна одружитись за добу
- Комунальне підприємство "Право", вул. Рішельєвська, 4, тел. (048) 725 30 59; 725 31 07.
- Комунальне підприємство "Центр державної реєстрації Авангардівської селищної ради", вул. Велика Арнаутська, 15, 10-й поверх, тел. (048) 797 20 40; 797 20 42.
- Комунальне підприємство "Агенція державної реєстрації", вул. Бернардацці, 2 а, прим. 311, тел. (063) 966 34 39.
- Комунальне підприємство "Комфорт", вул. Катерининська, 21, офіс 9, тел. (050) 492 64 53.
Також в Україні запрацювала нова послуга від порталу “Дія”. Відтепер подати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія можна зі смартфона за 10-15 хвилин. На Одещині поки шість ДРАЦСів вступили до програми.
Нагадаємо, одеська область попри війну вирвалась у лідери за кількістю шлюбів за рік. Відділи загсів Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції зареєстрували 64 407 шлюбів.