На Одещині рятувальник зробив романтичне освідчення

Вона сказала "Так"

Начальник караулу з міста Кілія, що на Одещині зробив романтичну пропозицію своїй коханій. Освідчитись рятувальник вирішив в пожежній частині.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Коханою виявилась курсантка 4-го курсу Національного університету цивільного захисту України, яка проходить стажування в пожежній частині. Саме там працює її вже майбутній чоловік, адже вона сказала "Так".

"Шлюб за добу"

Кохання не можливо зупинити. В Одесі діє в проєкт "Шлюб за добу" де за спрощеною процедурою можна офіційно скріпити свої долі.

Де в Одесі можна одружитись за добу

Комунальне підприємство "Право", вул. Рішельєвська, 4, тел. (048) 725 30 59; 725 31 07.

Комунальне підприємство "Центр державної реєстрації Авангардівської селищної ради", вул. Велика Арнаутська, 15, 10-й поверх, тел. (048) 797 20 40; 797 20 42.

Комунальне підприємство "Агенція державної реєстрації", вул. Бернардацці, 2 а, прим. 311, тел. (063) 966 34 39.

Комунальне підприємство "Комфорт", вул. Катерининська, 21, офіс 9, тел. (050) 492 64 53.

Також в Україні запрацювала нова послуга від порталу “Дія”. Відтепер подати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія можна зі смартфона за 10-15 хвилин. На Одещині поки шість ДРАЦСів вступили до програми.

Нагадаємо, одеська область попри війну вирвалась у лідери за кількістю шлюбів за рік. Відділи загсів Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції зареєстрували 64 407 шлюбів.