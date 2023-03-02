Страстная любовь: в Одесской области спасатель сделал романтическое признание
Начальник караула из города Килия, что в Одесской области сделал романтическое предложение своей любимой. Признаться спасатель решил в пожарной части.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
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Любимой оказалась курсантка 4-го курса Национального университета гражданской защиты Украины, которая проходит стажировку в пожарной части. Именно там работает ее уже будущий муж, ведь она сказала "Да".
"Брак за сутки"
Любовь нельзя остановить. В Одессе действует в проект "Брак за сутки", где по упрощенной процедуре можно официально скрепить свои судьбы.
Где в Одессе можно жениться за сутки
- Коммунальное предприятие "Право", ул. Ришельевская, 4, тел. (048) 725 30 59; 725 31 07.
- Коммунальное предприятие "Центр государственной регистрации Авангардовского поселкового совета", ул. Большая Арнаутская, 15, 10 этаж, тел. (048) 797 20 40; 797 20 42.
- Коммунальное предприятие "Агентство государственной регистрации", ул. Бернардацци, 2а, пом. 311, тел. (063) 966 34 39.
- Коммунальное предприятие "Комфорт", ул. Екатерининская, 21, офис 9, тел. (050) 492 64 53.
Также в Украине заработала новая услуга от портала Действие. Теперь подать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбрать место, время, формат и зал, где пройдет церемония можно со смартфона за 10-15 минут. В Одесской области пока шесть ЗАГСов вступили в программу.
Напомним, одесская область, несмотря на войну, вырвалась в лидеры по количеству браков за год. Отделы загсов Южного межрегионального управления Министерства юстиции зарегистрировали 64 407 браков.