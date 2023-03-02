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Страстная любовь: в Одесской области спасатель сделал романтическое признание

2 марта 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области спасатель сделал романтическое признание
Она сказала "Да"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Начальник караула из города Килия, что в Одесской области сделал романтическое предложение своей любимой. Признаться спасатель решил в пожарной части.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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Любимой оказалась курсантка 4-го курса Национального университета гражданской защиты Украины, которая проходит стажировку в пожарной части. Именно там работает ее уже будущий муж, ведь она сказала "Да".

"Брак за сутки"

Любовь нельзя остановить. В Одессе действует в проект "Брак за сутки", где по упрощенной процедуре можно официально скрепить свои судьбы.

Где в Одессе можно жениться за сутки

  • Коммунальное предприятие "Право", ул. Ришельевская, 4, тел. (048) 725 30 59; 725 31 07.
  • Коммунальное предприятие "Центр государственной регистрации Авангардовского поселкового совета", ул. Большая Арнаутская, 15, 10 этаж, тел. (048) 797 20 40; 797 20 42.
  • Коммунальное предприятие "Агентство государственной регистрации", ул. Бернардацци, 2а, пом. 311, тел. (063) 966 34 39.
  • Коммунальное предприятие "Комфорт", ул. Екатерининская, 21, офис 9, тел. (050) 492 64 53.

Также в Украине заработала новая услуга от портала Действие. Теперь подать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбрать место, время, формат и зал, где пройдет церемония можно со смартфона за 10-15 минут. В Одесской области пока шесть ЗАГСов вступили в программу.

Напомним, одесская область, несмотря на войну, вырвалась в лидеры по количеству браков за год. Отделы загсов Южного межрегионального управления Министерства юстиции зарегистрировали 64 407 браков.

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