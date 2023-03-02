В Одесской области спасатель сделал романтическое признание

Она сказала "Да"

Начальник караула из города Килия, что в Одесской области сделал романтическое предложение своей любимой. Признаться спасатель решил в пожарной части.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Любимой оказалась курсантка 4-го курса Национального университета гражданской защиты Украины, которая проходит стажировку в пожарной части. Именно там работает ее уже будущий муж, ведь она сказала "Да".

"Брак за сутки"

Любовь нельзя остановить. В Одессе действует в проект "Брак за сутки", где по упрощенной процедуре можно официально скрепить свои судьбы.

Где в Одессе можно жениться за сутки

Коммунальное предприятие "Право", ул. Ришельевская, 4, тел. (048) 725 30 59; 725 31 07.

Коммунальное предприятие "Центр государственной регистрации Авангардовского поселкового совета", ул. Большая Арнаутская, 15, 10 этаж, тел. (048) 797 20 40; 797 20 42.

Коммунальное предприятие "Агентство государственной регистрации", ул. Бернардацци, 2а, пом. 311, тел. (063) 966 34 39.

Коммунальное предприятие "Комфорт", ул. Екатерининская, 21, офис 9, тел. (050) 492 64 53.

Также в Украине заработала новая услуга от портала Действие. Теперь подать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбрать место, время, формат и зал, где пройдет церемония можно со смартфона за 10-15 минут. В Одесской области пока шесть ЗАГСов вступили в программу.

Напомним, одесская область, несмотря на войну, вырвалась в лидеры по количеству браков за год. Отделы загсов Южного межрегионального управления Министерства юстиции зарегистрировали 64 407 браков.