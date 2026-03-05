Пальне в Одесі 5 березня 2026 — ціни на бензин та дизель зростають

Ціни на пальне в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Станом на 5 березня 2026 року в Одесі продовжують зростати ціни на пальне. Найбільше подорожчали дизель та бензин преміум-класу. Водії вже помічають зміни на колонках, і тенденція може продовжуватися найближчими днями.

Журналісти Новини.LIVE проаналізували ціни на заправках та підготували актуальні показники.

Подорожчання палива

Напруженість на Близькому Сході зберігається через ескалацію конфліктів у ключових нафтовидобувних країнах, зокрема через зростання геополітичної нестабільності навколо Ірану. Це впливає на світові ціни на нафту, оскільки трейдери очікують можливих перебоїв постачання. Подібні коливання відразу відбиваються на вартості імпортного пального для України та цінах на АЗС.

Актуальні ціни на АЗС

WOG:

ДП (Євро 5) — 69,49 грн/л

ДП (Mustang+) — 73,99 грн/л

А-95 (Євро 5) — 69,49 грн/л

95 (Mustang) — 72,49 грн/л

100 (Mustang) — 77,90 грн/л

Газ — 40,50 грн/л

OKKO:

Pulls 100 — 80,99 грн/л

Pulls 95 — 73,99 грн/л

А-95 Євро — 70,99 грн/л

Pulls ДП — 73,99 грн/л

ДП Євро — 70,99 грн/л

Укрнафта:

95 Energy — 71,99 грн/л

95 — 68,99 грн/л

92 — 65,99 грн/л

ДП — 68,99 грн/л

Mustang:

ДП Євро — 70,99 грн/л

ДП Mustang+ — 73,99 грн/л

А-95 Євро — 70,99 грн/л

Mustang 95 — 73,99 грн/л

100 Mustang — 80,99 грн/л

AMIC ENERGY:

Євро А-95 — 67,99 грн/л

Premium 95 — 70,49 грн/л

Євро ДП — 68,99 грн/л

Порівняння з попереднім днем

За даними Мінфіну, середні ціни по Одеській області піднялися:

Бензин А-95 преміум — 72,23 грн (+0,50 грн / +0,70%)

Бензин А-95 — 68,06 грн (+0,82 грн / +1,22%)

Бензин А-92 — 65,99 грн (+2,00 грн / +3,13%)

Дизельне паливо — 68,91 грн (+1,05 грн / +1,54%)

Газ автомобільний — 39,44 грн (+0,23 грн / +0,58%)

Найбільший добовий ріст показав бензин А-92 та дизель.

Заява антимонопольного комітету

Антимонопольний комітет України вимагає від АЗС у максимально короткі терміни надати пояснення щодо різкого стрибка цін. У разі виявлення порушень законодавства обіцяють вжити заходів. Голова АМКУ Павло Кириленко нагадав, що ринок України повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, і підвищення цін має загальноєвропейський характер. Раніше Данило Гетманцев звертався до керівника АМКУ через подорожчання бензину, газу та дизпалива. АЗС мають 3 дні, щоб пояснити причини підвищення цін.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві вартість пального на автозаправних станціях станом на 5 березня утримується на одному рівні. Ціни коливаються залежносто від виду пального та різняться на АЗС.

