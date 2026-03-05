Топливо в Одессе 5 марта 2026 года - цены на бензин и дизель растут

Цены на топливо в Одессе. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 5 марта 2026 года в Одессе продолжают расти цены на топливо. Больше всего подорожали дизель и бензин премиум-класса. Водители уже замечают изменения на колонках, и тенденция может продолжаться в ближайшие дни.

Журналисты Новини.LIVE проанализировали цены на заправках и подготовили актуальные показатели.

Подорожание топлива

Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется из-за эскалации конфликтов в ключевых нефтедобывающих странах, в частности из-за роста геополитической нестабильности вокруг Ирана. Это влияет на мировые цены на нефть, поскольку трейдеры ожидают возможных перебоев поставок. Подобные колебания сразу отражаются на стоимости импортного топлива для Украины и ценах на АЗС.

Актуальные цены на АЗС

WOG:

ДТ (Евро 5) — 69,49 грн/л

ДТ (Mustang+) — 73,99 грн/л

А-95 (Евро 5) — 69,49 грн/л

95 (Mustang) — 72,49 грн/л

100 (Mustang) — 77,90 грн/л

Газ — 40,50 грн/л

OKKO:

Pulls 100 — 80,99 грн/л

Pulls 95 — 73,99 грн/л

А-95 Евро — 70,99 грн/л

Pulls ДТ — 73,99 грн/л

ДТ Евро — 70,99 грн/л

Укрнафта:

95 Energy — 71,99 грн/л

95 — 68,99 грн/л

92 — 65,99 грн/л

ДТ — 68,99 грн/л

Mustang:

ДТ Евро — 70,99 грн/л

ДТ Mustang+ — 73,99 грн/л

А-95 Евро — 70,99 грн/л

Mustang 95 — 73,99 грн/л

100 Mustang — 80,99 грн/л

AMIC ENERGY:

Евро А-95 — 67,99 грн/л

Premium 95 — 70,49 грн/л

Евро ДТ — 68,99 грн/л

Сравнение с предыдущим днем

По данным Минфина, средние цены по Одесской области поднялись:

Бензин А-95 премиум — 72,23 грн (+0,50 грн / +0,70%)

Бензин А-95 — 68,06 грн (+0,82 грн / +1,22%)

Бензин А-92 — 65,99 грн (+2,00 грн / +3,13%)

Дизельное топливо — 68,91 грн (+1,05 грн / +1,54%)

Газ автомобильный — 39,44 грн (+0,23 грн / +0,58%)

Наибольший суточный рост показал бензин А-92 и дизель.

Заявление антимонопольного комитета

Антимонопольный комитет Украины требует от АЗС в максимально короткие сроки предоставить объяснения относительно резкого скачка цен. В случае выявления нарушений законодательства обещают принять меры. Глава АМКУ Павел Кириленко напомнил, что рынок Украины полностью зависит от импорта нефтепродуктов, и повышение цен имеет общеевропейский характер. Ранее Даниил Гетманцев обращался к руководителю АМКУ из-за подорожания бензина, газа и дизтоплива. АЗС имеют 3 дня, чтобы объяснить причины повышения цен.

