Пам’ять жертв політичних репресій вшанували на Одещині

Пам’ятний знак жертвам репресій. Фото: Одеська ОВА

На Другому Християнському цвинтарі в Одесі, відбулося покладання квітів до Пам'ятної дошки та могили жертв політичних репресій. До урочистої церемонії долучилися й одесити.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Пам’ятні заходи відбулися на Другому Християнському цвинтарі та Західному кладовищі.

"У 1937 році на території Другого християнського цвинтаря були поховані понад 5 тисяч невинно закатованих одеситів. Ще 5 тисяч репресованих поховані в районі 6 кілометра Овідіопольської дороги", — йдеться у повідомленні.

Також пам’ятні заходи пройшли й на Західному кладовищі. Присутні вшанували пам’ять загиблих та поклали квіти до пам’ятного знаку, де поховані 1086 мешканців Одещини, розстріляних в роки "Великого терору".

В пам'ять про усіх репресованих відслужено панахиди.

Зазначимо, одним із найбільших кладовищ Одеси є Друге християнське — розташоване по Люстдорфській дорозі. Тут поховано понад 500 тисяч осіб.

Нагадаємо, на початку травня в Одесі завершилися роботи з благоустрою Прохорівського скверу, який знаходиться в районі Центрального ринку. Це стало своєрідним подарунком до Дня праведників народів світу, який відзначається в Україні 14 травня.