Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Пам’ять жертв політичних репресій вшанували на Одещині arrow

Пам’ять жертв політичних репресій вшанували на Одещині

21 травня 2023 19:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Пам’ять жертв політичних репресій вшанували на Одещині
Пам’ятний знак жертвам репресій. Фото: Одеська ОВА
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

На Другому Християнському цвинтарі в Одесі, відбулося покладання квітів до Пам'ятної дошки та могили жертв політичних репресій. До урочистої церемонії долучилися й одесити.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

Читайте також:

Пам’ятні заходи відбулися на Другому Християнському цвинтарі та Західному кладовищі.

"У 1937 році на території Другого християнського цвинтаря були поховані понад 5 тисяч невинно закатованих одеситів. Ще 5 тисяч репресованих поховані в районі 6 кілометра Овідіопольської дороги", — йдеться у повідомленні.

Також пам’ятні заходи пройшли й на Західному кладовищі. Присутні вшанували пам’ять загиблих та поклали квіти до пам’ятного знаку, де поховані 1086 мешканців Одещини, розстріляних в роки "Великого терору".

В пам'ять про усіх репресованих  відслужено панахиди.

Зазначимо, одним із найбільших кладовищ Одеси є Друге християнське — розташоване по Люстдорфській дорозі. Тут поховано понад 500 тисяч осіб.

Нагадаємо, на початку травня в Одесі завершилися роботи з благоустрою Прохорівського скверу, який знаходиться в районі Центрального ринку. Це стало своєрідним подарунком до Дня праведників народів світу, який відзначається в Україні 14 травня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB