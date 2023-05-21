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Память жертв политических репрессий почтили в Одесской области

21 мая 2023 19:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Память жертв политических репрессий почтили в Одесской области
Памятный знак жертвам репрессий. Фото: Одесская ОВА
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

На Втором Христианском кладбище в Одессе состоялось возложение цветов к Памятной доске и могилы жертв политических репрессий. К торжественной церемонии присоединились и одесситы.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Памятные мероприятия прошли на Втором Христианском кладбище и Западном кладбище.

"В 1937 году на территории Второго христианского кладбища были похоронены более 5 тысяч невинно замученных одесситов. Еще 5 тысяч репрессированных похоронены в районе 6 километра Овидиопольской дороги", — говорится в сообщении.

Также памятные мероприятия прошли и на Западном кладбище. Собравшиеся почтили память погибших и возложили цветы к памятному знаку, где похоронены 1086 жителей Одесчины, расстрелянных в годы "Большого террора".

В память обо всех репрессированных отслужены панихиды.

Отметим, одним из самых больших кладбищ Одессы является Второе христианское — расположенное на Люстдорфской дороге. Здесь похоронены более 500 тысяч человек.

Напомним, в начале мая в Одессе завершились работы по благоустройству Прохоровского сквера, расположенного в районе Центрального рынка. Это стало своеобразным подарком ко Дню праведников народов мира, отмечаемому в Украине 14 мая.

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