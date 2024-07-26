Історична будівля в Одесі повернута державі за рішенням суду

Будівля "Товариства взаємного кредиту" в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура в судовому порядку домоглася повернення будівлі "Товариства взаємного кредиту" в комунальну власність на вул. Пушкінській в Одесі. Причиною стали істотні порушення умов договору оренди з боку орендаря.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Рішення суду

Арендар "Простір натхнення" не сплачував орендну плату вчасно та не проводив необхідні ремонтно-реставраційні роботи для збереження пам'ятки. Суд задовольнив вимоги прокуратури про стягнення заборгованості у 10 млн грн, розірвання договору оренди та повернення майна в комунальну власність. Прокуратура також вживає заходи для забезпечення виконання цього судового рішення.

Історія оренди

У 2020 році цей же Господарський суд визнав договір оренди укладеним, незважаючи на заперечення облдержадміністрації, яка виявила неприйнятні умови в документі. Зокрема, орендар отримував переважне право викупу будівлі через три місяці за умов покращення майна на 20% від оцінної вартості. Вартість була заниженою — лише 9 тис. грн за квадратний метр у центрі міста.

Історія будівлі

Будівля Товариства взаємного кредиту була зведена у 1901 — 1903 роках за проєктом Олександра Бернардацці. У 1928 році її перебудували для потреб держбанку СРСР. Під час Другої світової війни будівля сильно постраждала, але була відновлена у 1948 році. Її площа складає 3 183 м², а вартість оцінюється в 75 млн гривень.

Будівля Товариства взаємного кредиту в Одесі. Фото: з відкритих джерел

З 1991 року будівлю орендував банк "Порто-Франко", який збанкрутував у 2014 році. У 2019 році обласна рада оголосила конкурс на вибір орендаря пам'ятки. "Простір натхнення" переміг у конкурсі, а його керівник Михайло Рева заявляв про плани реставрації фасаду та частини інтер'єрів, а також створення культурного простору нового формату.

Раніше ми писали, що прокурори подали позов до суду, аби змусити ТОВ "Одесабуд" повернути будівлю на вулиці Княжій, 1а у власність Одеської обласної ради. Йдеться про приміщення одеського відділення Імператорського Російського технічного товариства (ОВІРТТ), відоме як "Масонський дім", яке було придбано компанією у 2018 році вже в аварійному стані.