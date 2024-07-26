Историческое здание в Одессе возвращено государству по решению суда

Здание "Общества взаимного кредита" в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуратура в судебном порядке добилась возврата здания "Общества взаимного кредита" в коммунальную собственность по ул. Пушкинской в Одессе. Причиной послужили существенные нарушения условий договора аренды со стороны арендатора.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Решение суда

Арендатор "Простір Натхнення" не платил арендную плату вовремя и не проводил необходимые ремонтно-реставрационные работы для хранения памятника. Суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании задолженности в 10 млн грн, расторжении договора аренды и возврате имущества в коммунальную собственность. Прокуратура также принимает меры по обеспечению выполнения этого судебного решения.

История аренды

В 2020 году этот же Хозяйственный суд признал договор аренды заключенным, несмотря на отрицание облгосадминистрации, выявившей неприемлемые условия в документе. В частности, арендатор получал преимущественное право выкупа здания через три месяца при улучшении имущества на 20% от оценочной стоимости. Стоимость была занижена — всего 9 тыс. грн за квадратный метр в центре города.

История здания

Здание Общества взаимного кредита было построено в 1901—1903 годах по проекту Александра Бернардацци. В 1928 году ее перестроили для нужд госбанка СССР. Во время Второй мировой войны здание сильно пострадало, но было восстановлено в 1948 году. Ее площадь составляет 3 183 м², а стоимость оценивается в 75 млн гривен.

Здание Общества взаимного кредита в Одессе. Фото: из открытых источников

С 1991 года здание арендовал банк "Порто-Франко", обанкротившийся в 2014 году. В 2019 году областной совет объявил конкурс по выбору арендатора достопримечательности. "Пространство вдохновения" победило в конкурсе, а его руководитель Михаил Рева заявлял о планах реставрации фасада и части интерьеров, а также о создании культурного пространства нового формата.

Ранее мы писали, что прокуроры подали иск в суд, чтобы заставить ООО "Одессастрой" вернуть здание по улице Княжеской, 1а в собственность Одесского областного совета. Речь идет о помещении одесского отделения Императорского Российского технического общества (ОВИРТТ), известном как "Масонский дом", которое было приобретено компанией в 2018 году уже в аварийном состоянии.