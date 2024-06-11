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Прокуратура хоче повернути "Масонський дім" у власність держави

11 червня 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
"Масонський дім" в Одесі планують повернути у власність держави
Будівля одеського відділення Імператорського Російського технічного товариства (ОВІРТТ) Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Прокуратура подала позов до суду, аби змусити ТОВ "Одесабуд" повернути будівлю на вулиці Княжій, 1а у власність Одеської обласної ради. Йдеться про приміщення одеського відділення Імператорського Російського технічного товариства (ОВІРТТ), відоме як "Масонський дім", яке було придбано компанією у 2018 році вже в аварійному стані.

Про це Новини.LIVE дізнались з сайту Господарського суду Одеської області.

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Історія "Масонського дому" в Одесі

Будівля 19 сторіччя на вул. Княжій, 1а в Одесі, відома як "Масонський дім", була спроєктована Олександром Бернардацці та Едуардом Меснером. Останнім часом вона перебувала в аварійному стані. 

Будівля "Масонського дому" раніше.
Будівля "Масонського дому" в Одесі. Фото: з відкритих джерел

У 2015 році Одеська обласна рада продала її на аукціоні компанії "Арт Білдинг Групп", що належить до групи "Інкор" ексдепутата-зрадника Руслана Тарпана, за 1,6 млн грн. Компанія зобов'язалась відновити пам'ятник у автентичному вигляді, проте у липні 2016 року фасад будівлі обвалився. Пізніше "Арт Білдинг Групп" відмовилася від планів щодо відновлення будівлі, і у 2018 році вона була придбана компанією "Одесабуд", яка належить депутату одеської міськради Андрію Кисловському.

Обвал будівлі "Масонського дому" в Одесі.
Обвал фсаду будівлі ОВІРТТ в Одесі у 2016. Фото: Думська

Вимоги прокуратури

Прокуратура наполягає на поверненні будівлі у власність облради для забезпечення її належного збереження та подальшої реставрації. Це пов'язано з тим, що компанія "Одесабуд" не виконала умови договору і не провела необхідні реставраційні роботи. Тож "Масонський дім" надалі залишається в пошкодженому, напівзруйнованому стані.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про повернення державі Одеського нафтопереробного заводу (НПЗ).  Це дозволяє примусово вилучити 99,5766 % акцій заводу, які належали Російській Федерації та її резидентам.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили учасників злочинного угруповання, які протягом кількох років розкрадали державні землі на узбережжі Одещини. Спільники, серед яких і заступник голови міськради, за фіктивними документами оформили на підставних осіб ділянки.

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