"Масонский дом" в Одессе планируют вернуть в собственность государства

Здание одесского отделения Императорского Российского технического общества (ОВИРТТ) Фото: Новини.LIVE

Прокуратура подала иск в суд, чтобы заставить ООО "Одессастрой" вернуть здание по улице Княжеской, 1а в собственность Одесского областного совета. Речь идет о помещении одесского отделения Императорского Российского технического общества (ОВИРТТ), известном как "Масонский дом", которое было приобретено компанией в 2018 году уже в аварийном состоянии.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта Хозяйственного суда Одесской области.

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История "Масонского дома" в Одессе

Здание 19 века на ул. Княжеской 1,а в Одессе, известное как "Масонский дом", было спроектировано Александром Бернардацци и Эдуардом Меснером. В последнее время оно находилось в аварийном состоянии.

Здание "Масонского дома" в Одессе. Фото: из открытых источников

В 2015 году Одесский областной совет продал его на аукционе компании "Арт Билдинг Групп", принадлежащей группе "Инкор" эксдепутата-предателя Руслана Тарпана, за 1,6 млн грн. Компания обязалась восстановить памятник в аутентичном виде, однако в июле 2016 года фасад здания рухнул. Позже "Арт Билдинг Групп" отказалась от планов по восстановлению здания, и в 2018 году оно было приобретено компанией "Одессастрой", принадлежащей депутату одесского горсовета Андрею Кисловскому.

Обвал фасада здания ОВИРТТ в Одессе в 2016 году. Фото: Думская

Требования прокуратуры

Прокуратура настаивает на возвращении здания в собственность облсовета для обеспечения его надлежащего хранения и последующей реставрации. Это связано с тем, что компания "Одессастрой" не выполнила условия договора и не провела необходимые реставрационные работы. Поэтому "Масонский дом" продолжает оставаться в поврежденном, полуразрушенном состоянии.

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Также мы сообщали, что правоохранители разоблачили участников преступной группировки, которые несколько лет разворовывали государственные земли на побережье Одесчины. Сообщники, среди которых и заместитель председателя горсовета, по фиктивным документам оформили на подставных лиц участки.