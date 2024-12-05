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Пам'ятник Лесі Українки в Одесі не поставлять — рішення депутатів

5 грудня 2024 17:41
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеські депутати не підтримали встановлення пам'ятника Лесі Українці, причини
Українська письменниця Леся Українка. Фото: з відкритих джерел
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеській міськраді запропонували встановити пам'ятник українській письменниці Лесі Українці. Але депутати відхилили пропозицію. Їм не сподобалося місце розташування майбутнього монумента.

Про це йшлося на сесії Одеської міської ради 4 грудня.

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Що пропонували

Пропозицію щодо встановлення пам'ятника внесла депутатка Ольга Квасніцька. Вона запропонувала розташувати її у парку Космонавтів, а заодно перейменувати й саму зелену зону на честь письменниці. Таке рішення політик аргументувала тим, що проспект, на якому розташований парк, вже носить ім'я Лесі Українки (колишній проспект Гагаріна).

Як голосували

"За" пропозицію Ольги Квасніцької проголосували тільки 21 депутат. Троє утрималися, вісімнадцять не голосували. Таким чином, рішення не було прийнято. Мер Одеси Геннадій Труханов запропонував топонімічній комісії розглянути пропозицію депутатки, але водночас вступився за космонавтів.

"Щоби не було суперечок. З одного боку, у нас є люди, якими ми пишаємося, космонавти, Каденюк, інші, космічна галузь, і ми намагаємося, щоби наша держава рухалась в цьому напрямку. Щоби ми зробили це коректно, не забули когось замість когось", — сказав міський голова. 

Зазначимо, що рішення про встановлення пам'ятника Лесі Українці в Одесі було схвалене комісією з питань культури, туризму і міжнародних відносин ще навесні. Але щодо місця розташування монумента спільної думки немає. Зокрема, пропонувалися Олександрівський проспект і парк Шевченка. 

Нагадаємо, сесія міськради заклала гроші на розробку проєктів демонтажу пам'ятників російським та радянським діячам в Одесі. Також ми писали, що в Києві встановили монумент на честь військового Дмитра Коцюбайла.

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