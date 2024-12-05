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Памятник Лесе Украинке в Одессе не поставят — решение депутатов

5 декабря 2024 17:41
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесские депутаты не поддержали установку памятника Лесе Украинке, причины
Украинская писательница Леся Украинка. Фото: из открытых источников
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесскому горсовету предложили установить памятник украинской писательнице Лесе Украинке. Но депутаты отклонили предложение. Им не понравилось месторасположение будущего монумента.

Об этом шла речь на сессии Одесского городского совета 4 декабря.

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Что предлагали

Предложение по установке памятника внесла депутат Ольга Квасницкая. Она предложила разместить ее в парке Космонавтов, а заодно переименовать и саму зеленую зону в честь писательницы. Такое решение политик аргументировала тем, что проспект, на котором расположен парк, уже носит имя Леси Украинки (бывший проспект Гагарина).

Как голосовали

"За" предложение Ольги Квасницкой проголосовали только 21 депутат. Трое воздержались, восемнадцать не голосовали. Таким образом, решение не было принято. Мэр Одессы Геннадий Труханов предложил топонимической комиссии рассмотреть предложение депутата, но в то же время вступился за космонавтов.

"Чтобы не было споров. С одной стороны, у нас есть люди, которыми мы гордимся, космонавты, Каденюк, другие, космическая отрасль, и мы стараемся, чтобы наше государство двигалось в этом направлении. Чтобы мы сделали это корректно, не забыли кого-то вместо кого-то", — сказал городской голова.

Отметим, что решение об установлении памятника Леси Украинцы в Одессе было одобрено комиссией по культуре, туризму и международным отношениям еще весной. Но о местоположении монумента общего мнения нет. В частности, предлагались Александровский проспект и парк Шевченко.

Напомним, сессия горсовета заложила деньги на разработку проектов демонтажа памятников российским и советским деятелям в Одессе. Также мы писали, что в Киеве установили монумент в честь военного Дмитрия Коцюбайло.

Одесса памятник Новости Одессы Леся Украинка переименования

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