Папа Римський зацікавлений в продовженні зернової угоди

Папа Римський Франциск. Фото: Reuters

Сьогодні, 30 липня, Пара Римський Франциск звернувся до влади Росії, щоб вона повернулася до зернової угоди. Єпископ зазначив, що через блокаду українських портів після 17 липня світові ціни на зерно суттєво збільшилися.

Про це повідомляє видання Reuters.

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За словами голови Католицької церкви, "крик мільйонів братів і сестер, які страждають від голоду, підійматися до неба."

"Я звертаюся до моїх братів, влади Росії, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена і зерно могло транспортуватися безпечно", — сказав Єпископ.

Також Папа закликав вірних продовжувати молитися "за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно", назвавши це "серйозною образою для Бога."

Останнє зерно

Вранці 16 липня з одеського порту вийшло останнє судно, яке було завантажене українським зерном. Балкер TQ SAMSUN під турецьким прапором має доправити до Нідерландів 15 тисяч 300 тонн ріпаку і 23,5 тисячі тонн кукурудзи.

Нагадаємо, Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса під час зустрічі очільників країн Африки з президентом РФ, яку присвятили війні в нашій державі, закликав Путіна повернутися до "зернової угоди". За його словами, вони хочуть, щоб Чорне море було відкритим для світових ринків.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін ігнорує запити турецького президента Таїпа Ердогана про переговори щодо зернової угоди, з якої вийшла РФ. Аналітики вважають, що це пов'язано з українськими командирами, які поїхали з Туреччини в Україну.