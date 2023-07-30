Папа Римский заинтересован в продлении зернового соглашения

Папа Римский Франциск. Фото: Reuters

Сегодня, 30 июля, Пара Римский Франциск обратился к властям России, чтобы они вернулись к зерновому соглашению. Епископ отметил, что из-за блокады украинских портов после 17 июля мировые цены на зерно существенно увеличились.

Об этом сообщает издание Reuters.

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"Я обращаюсь к моим братьям, власти России, чтобы Черноморская инициатива была возобновлена и зерно могло транспортироваться безопасно", — сказал Епископ.

Также Папа призвал верующих продолжать молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно", назвав это "серьезным оскорблением для Бога".

Последнее зерно

Утром 16 июля из одесского порта вышло последнее судно, загруженное украинским зерном. Балкер TQ SAMSUN под турецким флагом должен доставить в Нидерланды 15 тысяч 300 тонн рапса и 23,5 тысячи тонн кукурузы.

Напомним, Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время встречи глав стран Африки с президентом РФ, которую посвятили войне в нашем государстве, призвал Путина вернуться к "зерновому соглашению". По его словам, они хотят, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин игнорирует запросы турецкого президента Таипа Эрдогана о переговорах по зерновому соглашению, из которого вышла РФ. Аналитики считают, что это связано с украинскими командирами, уехавшими из Турции в Украину.