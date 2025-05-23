Прогноз погоди в Одесі на завтра — синоптики обіцяють дощі і туман

Люди під дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 24 травня, на Одесу очікує хмарна погода та помірні дощі. Зранку буде прохолодно, а автошляхах регіону синоптики обіцяють туман, тож водіям слід бути обережними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

В Одесі завтра протягом дня буде хмарно з тимчасовими проясненнями. Вдень містян очікує помірний дощ. Вітер — південний, 9-14 м/с. Повітня вночі буде прохолодним — від 12 до 14 °C, а вдень — від 18 до 20 °C. Температура морської води — 12-13 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Завтра на Одещині погода буде хмарною із проясненнями. Вночі та вдень місцями прогнозують невеликий дощ, із грозою. Вітер очікується південний, 9-14 м/с. Температура вночі буде 9-14 °C, а вдень відчутно потеплішає — 18-23 °C, місцями до 26 °C. На автошляхах області вночі та вранці обіцяють серпанок, видимість 1-2 км.

Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нестабільну погоду протягом всього тижня. А також про те, яку погоду синоптики обіцяли у травні.