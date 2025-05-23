Прогноз погоды в Одессе на завтра — синоптики обещают дожди и туман

Люди под дождем под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 24 мая, Одессу ожидает облачная погода и умеренные дожди. Утром будет прохладно, а на автодорогах региона синоптики обещают туман, поэтому водителям следует быть осторожными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

В Одессе завтра в течение дня облачно с временными прояснениями. Днем горожан ожидает умеренный дождь. Ветер — южный, 9-14 м/с. Воздух ночью будет прохладным — от 12 до 14 °C, а днем — от 18 до 20 °C. Температура морской воды — 12-13 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Завтра в Одесской области погода будет облачной с прояснениями. Ночью и днем местами прогнозируют небольшой дождь, с грозой. Ветер ожидается южный, 9-14 м/с. Температура ночью — 9-14 °C, а днем ощутимо потеплеет — до18-23 °C, местами и до 26 °C. На автодорогах области ночью и утром обещают дымку, видимость 1-2 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о нестабильной погоде в течение всей недели. А также о том, какую погоду синоптики обещали в мае.