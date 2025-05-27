Прогноз погоди в Одесі та області на завтра, 28 травня

Люди під парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у середу, 28 травня, Одесу знову накриють хмари, а вулиці заллють дощі. Крім того, очікується прохолодний південний вітер та грози.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Погода завтра в Одесі знову буде хмарною. Вранці та вдень синоптики обіцяють невеликий дощ. Вітер очікується південний, 7-12 м/с. Температура вночі сягатиме +13...+15°C, а в світлий час доби — +16...+18°C. Морська вода ще залишається прохолодною — на рівні +15...+16°C.

Прогноз погоди. Фото: скриншот

Погода на Одещині

На Одеську область також очікує хмарна погода. Вранці та вдень обіцяють невеликі дощі, місцями помірні. Крім того, можна буде почути грозу. Вітер — південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +11...+16°C, а в світлі часи доби +16...+21°C. На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про дощове завершення весни. А також про те, яку погоду синоптики обіцяли у травні.