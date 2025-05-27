Прогноз погоды в Одессе и области на завтра, 28 мая

Люди под зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в среду, 28 мая, Одессу снова накроют облака, а улицы зальют дожди. Кроме того, ожидается прохладный южный ветер и грозы.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Погода завтра в Одессе снова будет облачной. Утром и днем синоптики обещают небольшой дождь. Ветер ожидается южный, 7-12 м/с. Температура ночью будет достигать +13...+15°C, а в светлое время суток — +16...+18°C. Морская вода еще остается прохладной — на уровне +15...+16°C.

Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает облачная погода. Утром и днем обещают небольшие дожди, местами умеренные. Кроме того, можно будет услышать грозу. Ветер — южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +11...+16°C, а в светлое время суток +16...+21°C. На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о дождливом завершении весны. А также о том, какую погоду синоптики обещали в мае.