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Парне молоко: яка температура Чорного моря сьогодні

4 вересня 2023 04:58
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Анна Мурадова
Редактор
Температура моря сьогодні — Чорне море 4 вересня
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Перші спекотні вихідні осені добігли кінця, проте температура повітря та Чорного моря досі залишається комфортною. З настанням оксамитового сезону, відпочивальників на пляжах стає дедалі більше. 

Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 4 вересня.  

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Температура Чорного моря

Сьогодні температура води в Одесі становить 25.5°C. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в жаркий день. Даний температурний діапазон визнаний найоптимальнішим для тривалого купання. У будь-якому випадку важлива і загальна погода. Так, температура повітря водночас досягне 25°C.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Температура води сьогодні трохи вище, ніж в середньому в цей день в останні роки. Її значення зросло як за останні 20 днів, так і за останній тиждень. Рівно рік тому в цей день температура води в цьому місці була 25°C.

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Затоки та Криму. Вода там прогрілася до +26°С. 

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Нагадаємо, у Туреччині зараз розмірковують, як зробити відпочинок в країні популярнішим і дешевшим. Експерти туристичного бізнесу зараз прораховують, наскільки може впасти привабливість, якщо з системи "все включено" виключити необмежений алкоголь.

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