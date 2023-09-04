Температура моря сьогодні — Чорне море 4 вересня

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Перші спекотні вихідні осені добігли кінця, проте температура повітря та Чорного моря досі залишається комфортною. З настанням оксамитового сезону, відпочивальників на пляжах стає дедалі більше.

Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 4 вересня.

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Температура Чорного моря

Сьогодні температура води в Одесі становить 25.5°C. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в жаркий день. Даний температурний діапазон визнаний найоптимальнішим для тривалого купання. У будь-якому випадку важлива і загальна погода. Так, температура повітря водночас досягне 25°C.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Температура води сьогодні трохи вище, ніж в середньому в цей день в останні роки. Її значення зросло як за останні 20 днів, так і за останній тиждень. Рівно рік тому в цей день температура води в цьому місці була 25°C.

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Затоки та Криму. Вода там прогрілася до +26°С.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

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