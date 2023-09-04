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Парное молоко: какая температура Черного моря сегодня

4 сентября 2023 04:58
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Анна Мурадова
Редактор
Температура моря сегодня – Черное море 4 сентября
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Первые жаркие выходные осени подошли к концу, однако температура воздуха и Черного моря до сих пор остается комфортной. С наступлением бархатного сезона отдыхающих на пляжах становится все больше.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 4 сентября.

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Температура Черного моря

В настоящее время температура воды в Одессе составляет 25.5°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан оптимальным для длительного купания. В любом случае важна и общая погода. Да, температура воздуха одновременно достигнет 25°C.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Температура воды сегодня чуть-чуть выше, чем в среднем в этот день в последние годы. Ее значение выросло как за последние 20 дней, так и за последнюю неделю. Ровно год назад в этот день температура воды была 25°C.

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Залива и Крыма. Вода там прогрелась до +26°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Напомним, в Турции сейчас размышляют, как сделать отдых в стране более популярным и дешевым. Эксперты туристического бизнеса сейчас просчитывают, насколько может упасть привлекательность, если из системы все включено исключить неограниченный алкоголь.

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