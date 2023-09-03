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Розпал оксамитового сезону: яка температура Чорного моря сьогодні

3 вересня 2023 04:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Температура моря сьогодні — Чорне море 3 вересня
Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 3 вересня, в Одесі, попри похмуру погоду та прохолодний вітер, температура Чорного моря залишається комфортною для дітей та дорослих. Радимо насолодитися вихідним та відвідати узбережжя у першу неділю осені.

Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 3 вересня.  

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Температура Чорного моря

Сьогодні температура води в Одесі становить 25.8°C. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в жаркий день. Даний температурний діапазон визнаний найоптимальнішим для тривалого купання. У будь-якому випадку важлива і загальна погода. Так, температура повітря водночас досягне 26°C.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Температура води в Одесі по місяцях
Одеса знаходиться в північній півкулі, на широті 46 град. Комфортна температура води для купання тут встановлюється в червні, зазвичай на початку місяця. Протягом року в Одесі буває 109 днів, придатних для купання. В цілому купальний сезон закінчується у вересні. Середньорічна температура води на узбережжі в Одесі становить 13.9°C, за порами року: взимку 5.0°C, навесні 9.9°C, влітку 23.7°C, восени 16.9°C. Мінімальною температура води (2.8°C) в Одесі буває в січні, максимальної (26.3°C) в серпні.

Як змінювалася температура води за місяць. Фото: highcharts.com

Нагадаємо, в Одеській області зафіксували серйозні екологічні ризики для дельти Дунаю. Це пов'язано з російськими обстрілами портів Рені та Ізмаїлу.

За інформацією посадовців, наразі потрібно вжити заходів щодо попередження забруднення вод Дунаю у разі подальших атак РФ.

 

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