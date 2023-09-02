Температура моря сьогодні — Чорне море 2 вересня

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Попри настання осені, Чорне море досі залишається комфортним та теплим. Втім, ще від учора в Одесі оголошено штормове попередження.

Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 2 вересня.

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Температура Чорного моря

Сьогодні температура води в Одесі становить 26.1°C. Це дуже тепла і комфортна вода для тривалого купання в будь-якій водоймі. Вважається, що це — ідеальні умови, при яких можна перебувати без найменшого дискомфорту. Але варто пам'ятати, що при такій температурі води дуже швидко розмножуються різні хвороботворні організми. У будь-якому випадку важлива і загальна погода. Так, температура повітря в цей же час досягне 28°C.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Фактичні значення температури води поблизу берега можуть відрізнятися на кілька градусів у порівнянні із зазначеними значеннями. Це буває помітно після сильного дощу або після тривалих періодів сильних вітрів. Деякі низові вітру призводять до того, що холодні глибокі води замінюють поверхневі, які були нагріті сонцем.

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Приморського та Лебедівки. Вода там прогрілася до +26°С.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Нагадаємо, Цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.