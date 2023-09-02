Температура моря сегодня - Черное море 2 сентября

В воде теплее, чем на улице: какая температура Черного моря сегодня
Несмотря на осень, Черное море до сих пор остается комфортным и теплым. Впрочем, еще со вчера в Одессе объявлено штормовое предупреждение.
Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 2 сентября.
Температура Черного моря
Сегодня температура воды в Одессе составляет 26.1°C. Это очень теплая и комфортная вода для длительного купания в любом водоеме. Считается, что это идеальные условия, при которых можно находиться без малейшего дискомфорта. Но следует помнить, что при такой температуре воды очень быстро размножаются разные болезнетворные организмы. В любом случае важна и общая погода. Так, температура воздуха в это же время достигнет 28°C.
Фактические значения температуры воды у берега могут отличаться на несколько градусов по сравнению с указанными значениями. Это бывает заметно после сильных дождей или после длительных периодов сильных ветров. Некоторые низовые ветра приводят к тому, что холодные глубокие воды заменяют поверхностные, нагретые солнцем.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Приморского и Лебедевки. Вода там прогрелась до +26°С.
Напомним, в этом году сентябрь будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже не лето, однако еще и не совсем осень.