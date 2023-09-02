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В воде теплее, чем на улице: какая температура Черного моря сегодня

2 сентября 2023 04:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Температура моря сегодня - Черное море 2 сентября
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Несмотря на осень, Черное море до сих пор остается комфортным и теплым. Впрочем, еще со вчера в Одессе объявлено штормовое предупреждение.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 2 сентября.

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Температура Черного моря

Сегодня температура воды в Одессе составляет 26.1°C. Это очень теплая и комфортная вода для длительного купания в любом водоеме. Считается, что это идеальные условия, при которых можно находиться без малейшего дискомфорта. Но следует помнить, что при такой температуре воды очень быстро размножаются разные болезнетворные организмы. В любом случае важна и общая погода. Так, температура воздуха в это же время достигнет 28°C.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Фактические значения температуры воды у берега могут отличаться на несколько градусов по сравнению с указанными значениями. Это бывает заметно после сильных дождей или после длительных периодов сильных ветров. Некоторые низовые ветра приводят к тому, что холодные глубокие воды заменяют поверхностные, нагретые солнцем.

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Приморского и Лебедевки. Вода там прогрелась до +26°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Напомним, в этом году сентябрь будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже не лето, однако еще и не совсем осень.

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