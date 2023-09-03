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Разгар бархатного сезона: какая температура Черного моря сегодня

3 сентября 2023 04:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Температура моря сегодня - Черное море 3 сентября
Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 3 сентября, в Одессе, несмотря на пасмурную погоду и прохладный ветер, температура Черного моря остается комфортной для детей и взрослых. Советуем насладиться выходным и посетить побережье в первое воскресенье сентября.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 3 сентября.

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Температура Черного моря

Сегодня температура воды в Одессе составляет 25.8°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан оптимальным для длительного купания. В любом случае важна и общая погода. Так, температура воздуха одновременно достигнет 28°C.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Температура воды в Одессе по месяцам
Одесса находится в северном полушарии, на широте 46 град. Комфортная температура воды для купания здесь устанавливается в июне обычно в начале месяца. В течение года в Одессе бывает 109 дней, пригодных для купания. В целом купальный сезон заканчивается в сентябре. Среднегодовая температура воды на побережье в Одессе составляет 13.9°C, по годам: зимой 5.0°C, весной 9.9°C, летом 23.7°C, осенью 16.9°C. Минимальная температура воды (2.8°C) в Одессе бывает в январе, максимальной (26.3°C) в августе.

Как изменялась температура воды через месяц. Фото: highcharts.com

Напомним, в Одесской области зафиксировали серьезные экологические риски для дельты Дуная. Это связано с русскими обстрелами портов Рени и Измаила.

По информации должностных лиц, сейчас предпринять меры по предупреждению загрязнения вод Дуная в случае дальнейших атак РФ.

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