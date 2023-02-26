В Одесі з'явилася перша в Україні Лазня незламності: який графік роботи

Погрітись можуть всі охочі

Після юрти з'явилась ціла лазня незламності. Одеські моржі привезли до узбережжя мобільний пункт обігріву для тих, хто загартовується, проте двері лазні відчинені для всіх одеситів.

Про відкриття пункту журналісту Новини.LIVE незламності повідомив голова клубу "Моржі Одеси" Іван Папушенко.

"Зазвичай чемпіонати зимового, крижаного плавання проходять на водоймах де нічого нема, порожній берег. До і після запливу мають бути такі пункти обігріву. Морж поплавав, замерз і тут банька — зайшов з зими в літо. Це серйозне гартування", — розповів Іван Папушенко.

Іван привіз баню на колесах з Ізмаїлу. Там вона перебуває у нього в паркінгу. Зручність полягає в тому, що її легко розмістити біля будь-якої водойми.

Таке дерев’яне шатро з комунікаціями може коштувати 4-5 тисяч євро.За словами моржа поки купатись в морі заборонено, можна обрати водойму до свого смаку.

"У нас є Куяльник, Дністровський лиман, Ізмаїл, Дунай та Ялпуг. А в тому, ніхто не забороняє набрати два відра води з моря та й облитись на березі", — каже чоловік.

Іван Папушенко все життя займається спортом, має кілька майстрів спорту та отримав чемпіонства по тривалих запливах у крижаній воді. Тепер спортсмен планує зайнятись благодійністю.

"Є думка офіційно запропонувати солдатів, матросів, це така реабілітація поранених. Море очищує морально і загартовує тіло. Я б хотів запропонувати набір вчителів фізкультури, людей з медосвітою, щоб підготувати команду, яка б згодом загартовувала наших воїнів", — додав Іван Папушенко.

Поки сталого графіка у лазні на колесах нема, однак відомо, що наступною точкою сьогодні буде Куяльник. Аби уточнити деталі та приєднатися до гартування разом з "Моржами Одеси" можна на їх сторінці у Facebook.

Раніше ми писали, що одесити вкотре доводять, що купальний сезон починається не влітку, а тоді, коли цього потребує душа. Місцевий "морж" Іван Папушенко влаштував заплив у штормовому Чорному морі на честь Дня Соборності України.