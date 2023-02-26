В Одессе появилась первая в Украине Баня несокрушимости: какой график работы

Парня на колесах: в Одессе появилась первая в Украине баня несокрушимости
После юрты появилась целая баня несокрушимости. Одесские моржи привезли к побережью мобильный пункт обогрева для закаливающихся, однако двери бани открыты для всех одесситов.
Об открытии пункта журналисту Новини.LIVE несокрушимости сообщил глава клуба "Моржи Одессы" Иван Папушенко.
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"Обычно чемпионаты зимнего, ледяного плавания проходят на водоемах, где ничего нет, пустой берег. До и после заплыва должны быть такие пункты обогрева. Морж поплавал, замерз и тут банька — зашел с зимы в лето. Это серьезная закалка", — рассказал Иван Папушенко. .
Иван привез баню на колесах из Измаила. Там она находится у него в паркинге. Удобство заключается в том, что его легко разместить возле любого водоема.
Такой деревянный шатер с коммуникациями может стоить 4-5 тысяч евро. По словам моржа пока купаться в море запрещено, можно выбрать водоем по своему вкусу.
"У нас есть Куяльник, Днестровский лиман, Измаил, Дунай и Ялпуг. А в том, никто не запрещает набрать два ведра воды из моря и облиться на берегу", — говорит мужчина.
Иван Папушенко всю жизнь занимается спортом, имеет несколько мастеров спорта и получил чемпионства по длительным заплывам в ледяной воде. Теперь спортсмен планирует заняться благотворительностью.
"Есть мнение официально предложить солдат, матросов, это такая реабилитация раненых. Море очищает морально и закаляет тело. Я хотел бы предложить набор учителей физкультуры, людей с медобразованием, чтобы подготовить команду, которая бы впоследствии закаляла наших воинов", — добавил он.
Пока установившегося графика в бане на колесах нет, однако известно, что следующей точкой сегодня будет Куяльник. Чтобы уточнить детали и присоединиться к закаливанию вместе с "Моржами Одессы" можно на их странице Facebook.
Раньше мы писали, что одесситы еще раз доказывают, что купальный сезон начинается не летом, а тогда, когда в этом нуждается душа. Местный "морж" Иван Папушенко устроил заплыв в штормовом Черном море в честь Дня Соборности Украины.