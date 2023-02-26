В Одессе появилась первая в Украине Баня несокрушимости: какой график работы

Погреться могут все желающие

После юрты появилась целая баня несокрушимости. Одесские моржи привезли к побережью мобильный пункт обогрева для закаливающихся, однако двери бани открыты для всех одесситов.

Об открытии пункта журналисту Новини.LIVE несокрушимости сообщил глава клуба "Моржи Одессы" Иван Папушенко.

"Обычно чемпионаты зимнего, ледяного плавания проходят на водоемах, где ничего нет, пустой берег. До и после заплыва должны быть такие пункты обогрева. Морж поплавал, замерз и тут банька — зашел с зимы в лето. Это серьезная закалка", — рассказал Иван Папушенко. .

Иван привез баню на колесах из Измаила. Там она находится у него в паркинге. Удобство заключается в том, что его легко разместить возле любого водоема.

Такой деревянный шатер с коммуникациями может стоить 4-5 тысяч евро. По словам моржа пока купаться в море запрещено, можно выбрать водоем по своему вкусу.

"У нас есть Куяльник, Днестровский лиман, Измаил, Дунай и Ялпуг. А в том, никто не запрещает набрать два ведра воды из моря и облиться на берегу", — говорит мужчина.

Иван Папушенко всю жизнь занимается спортом, имеет несколько мастеров спорта и получил чемпионства по длительным заплывам в ледяной воде. Теперь спортсмен планирует заняться благотворительностью.

"Есть мнение официально предложить солдат, матросов, это такая реабилитация раненых. Море очищает морально и закаляет тело. Я хотел бы предложить набор учителей физкультуры, людей с медобразованием, чтобы подготовить команду, которая бы впоследствии закаляла наших воинов", — добавил он.

Пока установившегося графика в бане на колесах нет, однако известно, что следующей точкой сегодня будет Куяльник. Чтобы уточнить детали и присоединиться к закаливанию вместе с "Моржами Одессы" можно на их странице Facebook.

Раньше мы писали, что одесситы еще раз доказывают, что купальный сезон начинается не летом, а тогда, когда в этом нуждается душа. Местный "морж" Иван Папушенко устроил заплыв в штормовом Черном море в честь Дня Соборности Украины.