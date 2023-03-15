Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти

Цивільні партнери матимуть такі ж законні права, як і подружжя

Боротьба за визнання прав секс-меншин в Україні тривала десятиліттями, здавалося, що кінця-краю їй не буде. Але, нарешті, з'явилося світло в кінці тунелю. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про цивільне партнерство одностатевих та різностатевих пар. Депутати вважають, що це допоможе парам без шлюбу мати такі ж самі права, як і у законного подружжя.

Чи готове українське суспільство до нововведень на законодавчому рівні — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Одесити про зміни

В Україні існує низка громадських та правозахисних організацій, які підтримують представників ЛГБТ та сприяють закріпленню їхніх прав на законодавчому рівні. Результати досліджень, проведені Національним демократичним інститутом (NDI), показали, що 56% українців погоджуються чи радше погоджуються з тим, що ЛГБТ-люди повинні мати право на цивільне партнерство. За останні 5 років частка радикальних противників визнання прав секс-меншин зменшилася на 4-5%.

Одеситка Леся вважає, що українське суспільство до узаконення цивільного партнерства не готове. Втім сама до категорії одностатевих пар ставиться нейтрально. Вважає, що люди самі повинні вирішувати з ким вони хочуть провести своє життя.

"У нас таке суспільство, де люди дуже скептично ставляться до таких пар та їх взаємовідносин. Для них це не нормально. Вони вважають, що це порушує загальноприйняті норми. Можливо, пройде час і у декотрих прийде розуміння, що це нормально і кожен має право вибирати свою другу половинку", — каже одеситка Леся.

На жаль, в Україні трапляються не тільки випадки відкритого насильства щодо представників ЛГБТ, але і порушення їхніх трудових та освітніх прав. Правозахисники фіксують випадки примусового звільнення, відмови у прийнятті на роботу, відрахування із закладів вищої освіти, заниження оцінок, різного роду приниження з боку колег по роботі, однокурсників тощо. Тому, вважає одесит Степан, новий законопроєкт покликаний юридично захистити права одностатевих та різностатевих пар та полегшити їхнє життя.

"Частина громадян сприймають таких людей чомусь дуже погано, хоча не можуть навіть пояснити, чому вони їм не подобаються. Якщо опиратися на європейську практику, то це особиста справа кожного: є у нього штамп у паспорті чи договір про партнерство. Головне, щоб ці люди не несли ніякої загрози оточуючим, а яка саме це пара: чоловік/жінка, жінка/жінка чи чоловік/чоловік — це їхня справа. А чим вони відрізняються від звичайних пар? Вони ж ніяким чином не впливають на моє життя, тому вважаю, що їхні права також повинні бути захищеними", — зазначає одесит Степан.

Легалізація одностатевих стосунків в Україні

У середині липня петиція на сайті президента України про легалізацію одностатевих шлюбів набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповіді на неї президент повідомив, що наразі легалізувати їх не вийде, оскільки для цього потрібні зміни до Конституції, а вони є неможливими під час воєнного стану. Водночас Зеленський зауважував, що уряд напрацьовував варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства, які стали б альтернативою шлюбу.

За даними соціологічного опитування, яке проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у травні 2022 року, близько 40% населення України все ще рішуче підтримують обмеження прав для представників ЛГБТ, зокрема право на шлюб для одностатевих пар.

"Я досить негативно ставлюся до того, коли одностатеві партнери демонструють на публіці свої взаємовідносини. Вдома хай живуть собі так, як хочуть. Це їх особиста справа. Але у соціумі — це пропаганда нетрадиційних сімейних відносин, тому я категорично проти. Наше суспільство не готове до таких нововведень", — зазначає одесит Сергій.

Натомість деякі вважають, якщо негайно не розпочати реформування законодавства в цьому напрямку, то тоді суспільство ніколи не зрушить з мертвої точки це питання.

"Я думаю, що наше суспільство ніколи ні до чого не буде готове. Нормальний законопроєкт. Кожна людина сама може обирати й повинна обирати життєвий шлях. Як хочуть, то й так хай живуть. Даний законопроєкт покликаний захистити права цих людей в питаннях спадку, поховання, лікування. Наше суспільство ще поки не готове, але поступово його треба готувати до цього. Напевно, ми не готові через те, що дуже довго жили у радянському союзі й не змогли підготуватися до цього", — розповідає одеситка Людмила.

Декотрі з опитаних вважають, що питання цивільного партнерства не на часі через воєнний стан у країні.

"Певна річ, що права таких людей повинні бути захищені, але вважаю, що зараз це не на часі. Трохи треба було почекати. Поки що у нас війна йде. Тому законопроєкт треба відкликати. Наразі варто було б зосередити увагу на роз’яснювальній роботі серед людей, аби суспільство прийняло заявленні нововведення", — зазначає одеситка Ірина.

Тим часом ініціатори законопроєкту пояснюють, що реєстровані партнерства — це новий інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Ним можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари. У разі підтримки його Верховною Радою, він нарешті допоможе парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті/зникнення партнера чи партнерки.

Відповідно до законопроєкту, процедура реєстрації партнерств буде доступна для повнолітніх одностатевих і різностатевих пар. Подавати заявку на реєстрацію можна буде через "Дію", розгляд заявок — 10 днів.