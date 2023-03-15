Партнерство вместо брака для ЛГБТ сообщества

Гражданские партнеры будут иметь такие же законные права, как и супруги

Борьба за признание прав секс-меньшинств в Украине длилась десятилетиями, казалось, что конца ей не будет. Но, наконец, появился свет в конце тоннеля. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о гражданском партнерстве однополых и разнополых пар. Депутаты считают, что это поможет парам без брака иметь такие же права, как и у законных супругов.

Готово ли украинское общество к нововведениям на законодательном уровне — узнавали журналисты Новини.LIVE.

Одесситы об изменениях

В Украине существует ряд общественных и правозащитных организаций, которые поддерживают представителей ЛГБТ и способствуют закреплению их прав на законодательном уровне. Результаты исследований, проведенные Национальным демократическим институтом (NDI), показали, что 56% украинцев соглашаются или скорее соглашаются с тем, что ЛГБТ-люди должны иметь право на гражданское партнерство. За последние 5 лет доля радикальных противников признания прав секс-меньшинств снизилась на 4-5%.

Одесситка Леся считает, что украинское общество к узакониванию гражданского партнерства не готово. Впрочем, сама к категории однополых пар относится нейтрально. Считает, что люди сами должны решать, с кем они хотят провести свою жизнь.

"У нас такое общество, где люди очень скептически относятся к таким парам и их взаимоотношениям. Для них это не нормально. Они считают, что это нарушает общепринятые нормы. Возможно, пройдет время и у некоторых придет понимание, что это нормально и каждый имеет право выбирать свою вторую половинку", — говорит одесситка Леся.

К сожалению, в Украине встречаются не только случаи открытого насилия в отношении представителей ЛГБТ, но и нарушения их трудовых и образовательных прав. Правозащитники фиксируют случаи принудительного увольнения, отказы в принятии на работу, отчисления из учреждений высшего образования, занижение оценок, разного рода унижения со стороны коллег по работе, сокурсников и т.д. Поэтому, считает одессит Степан, новый законопроект призван юридически защитить права однополых и разнополых пар и облегчить их жизнь.

"Часть граждан воспринимают таких людей почему очень плохо, хотя не могут даже объяснить, почему они им не нравятся. Если опираться на европейскую практику, то это личное дело каждого есть у него штамп в паспорте или договор о партнерстве. Главное, чтобы эти люди не несли никакой угрозы окружающим, а какая именно это пара: мужчина/женщина, женщина/женщина или мужчина/мужчина — это их дело, а чем они отличаются от обычных пар? Их права также должны быть защищены", — отмечает одессит Степан.

Легализация однополых отношений в Украине

В середине июля петиция на сайте президента Украины о легализации однополых браков набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В ответе на нее президент сообщил, что легализовать их не получится, поскольку для этого нужны изменения в Конституцию, а они невозможны во время военного положения. В то же время Зеленский замечал, что правительство нарабатывало варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства, которые стали бы альтернативой браку.

По данным социологического опроса, проводившегося Киевским международным институтом социологии в мае 2022 года, около 40% населения Украины все еще решительно поддерживают ограничение прав для представителей ЛГБТ, в том числе право на брак для однополых пар.

"Я достаточно негативно отношусь к тому, когда однополые партнеры демонстрируют на публике свои взаимоотношения. Дома пусть живут себе так, как хотят. Это их личное дело. Но в социуме — это пропаганда нетрадиционных семейных отношений, поэтому я категорически против. Наше общество не готово к таким нововведениям", –—отмечает одессит Сергей.

В то же время, некоторые считают, если немедленно не начать реформирование законодательства в этом направлении, то тогда общество никогда не сдвинет с мертвой точки этот вопрос.

"Я думаю, что наше общество никогда ни к чему не будет готово. Нормальный законопроект. Каждый человек сам может выбирать и должен выбирать жизненный путь. Как хотят, то и так пусть живут. Данный законопроект призван защитить права этих людей в вопросах наследия, погребения. Наше общество еще пока не готово, но постепенно его нужно готовить к этому. Наверное, мы не готовы из-за того, что очень долго жили в советском союзе и не смогли подготовиться к этому", — рассказывает одесситка Людмила.

Некоторые из опрошенных считают, что вопрос гражданского партнерства не актуален из-за военного положения в стране.

"Конечно, права таких людей должны быть защищены, но считаю, что сейчас это не ко времени. Немного нужно было подождать. Пока что у нас война идет. Поэтому законопроект нужно отозвать. Сейчас стоило бы сосредоточить внимание на разъяснительной работе среди людей, чтобы общество приняло заявленные нововведения", — отмечает одесситка Ирина.

Между тем инициаторы законопроекта объясняют, что регистрируемые партнерства — это новый институт для тех, кто не может или не хочет расписываться. Им могут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары. В случае поддержки его Верховной Радой, он наконец-то поможет парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти/исчезновения партнера или партнерши.

Согласно законопроекту, процедура регистрации партнерств будет доступна для совершеннолетних однополых и разнополых пар. Подавать заявку на регистрацию можно будет через "Дію", рассмотрение заявок — 10 дней.