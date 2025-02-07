КОнкурс в Одеському зоопарку до дня закоханих - деталі

Пару року оберуть в Одесі — умови конкурсу та правила
Одеський зоопарк оголосив конкурс до Дня святого Валентина — "Пара року". Такий романтичний захід установа проводить вже десятий рік поспіль.
Про це повідомив Одеський зоопарк.
Хто візьме участь
У цьому році в конкурсі візьмуть участь 9 пар різноманітних тварин, серед яких папуги, мавпи мармозетки, лемури, дикобрази, павліни, тигри, утки, змії та кішка із бараном.Переможцями минулого року виявилася пара овець. Голосування відбудеться на офіційних сторінках Одеського зоопарку у Фейсбуці та Інстаграмі.
Для участі у конкурсі необхідно:
- подивитися усі фото
- лайкнути фото,
- яке сподобалось ( для Facebook)
- у коментарях написати номер фото (для Instagram)
Конкурс буде завершено 13 лютого, а вже о 12:00 наступного дня пройде нагородження переможців.
Нагадаю, нещодавно ми писали про гризунів в Одеській області. А також про загибель медуз на нашому узбережжі.
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