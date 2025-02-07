КОнкурс в Одеському зоопарку до дня закоханих - деталі

Мавпи мармозетки Одеського зоопарку. Фото: Одеський зоопарк.

Одеський зоопарк оголосив конкурс до Дня святого Валентина — "Пара року". Такий романтичний захід установа проводить вже десятий рік поспіль.

Про це повідомив Одеський зоопарк.

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Хто візьме участь

У цьому році в конкурсі візьмуть участь 9 пар різноманітних тварин, серед яких папуги, мавпи мармозетки, лемури, дикобрази, павліни, тигри, утки, змії та кішка із бараном.Переможцями минулого року виявилася пара овець. Голосування відбудеться на офіційних сторінках Одеського зоопарку у Фейсбуці та Інстаграмі.

Лемури одеського зоопарку. Фото: Одеський зоопарк



Для участі у конкурсі необхідно:

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Конкурс буде завершено 13 лютого, а вже о 12:00 наступного дня пройде нагородження переможців.

Нагадаю, нещодавно ми писали про гризунів в Одеській області. А також про загибель медуз на нашому узбережжі.

