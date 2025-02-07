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Пару року оберуть в Одесі — умови конкурсу та правила

7 лютого 2025 17:20
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
КОнкурс в Одеському зоопарку до дня закоханих - деталі
Мавпи мармозетки Одеського зоопарку. Фото: Одеський зоопарк.
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеський зоопарк оголосив конкурс  до Дня святого Валентина — "Пара року".  Такий романтичний захід установа проводить вже десятий рік поспіль.

Про це повідомив Одеський зоопарк

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Хто візьме участь

У цьому році в конкурсі візьмуть участь 9 пар різноманітних тварин, серед яких папуги, мавпи мармозетки, лемури, дикобрази, павліни, тигри, утки, змії та кішка із бараном.Переможцями минулого року виявилася пара овець. Голосування відбудеться на офіційних сторінках Одеського зоопарку у Фейсбуці та Інстаграмі. 

Конкурс до дня закоханих в Одеському зоопарку - фото 1
Лемури одеського зоопарку. Фото: Одеський зоопарк


Для участі у конкурсі необхідно:

  • подивитися усі фото
  • лайкнути фото,
  • яке сподобалось ( для Facebook)
  • у коментарях написати номер фото (для Instagram)

Конкурс буде завершено 13 лютого, а вже о 12:00 наступного дня пройде нагородження переможців.

Нагадаю, нещодавно ми писали про гризунів в Одеській області. А також про загибель медуз на нашому узбережжі
 

Одеса тварини Одеська область зоопарк День Святого Валентина
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